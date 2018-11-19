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Hepsiburada "Çoklu Kredi Kartı" ve "Alışveriş Kredisi" hizmetleriyle Efsane Cuma’ya hazır

FİNANS HABERLERİ  | 19.11.2018 14:56 | Son Güncelleme

E-ticaret platformu Hepsiburada'nın Efsane Cuma kampanyası 23 Kasım'da başlayacak.

İSTANBUL, (DHA)- E-ticaret platformu Hepsiburada'nın Efsane Cuma kampanyası 23 Kasım'da başlayacak. Firma bu kapsamda ‘’Alışveriş Kredisi’’ ve ‘’Çoklu Kredi Kartı’’ hizmetleriyle müşterilerinin bütçelerine uygun alternatif ödeme seçenekleri sunacak.

Hepsiburada, Efsane Cuma ile geçen yıl gerçekleştirdiği ticaret hacmini, bu sene 15 bin iş ortağıyla birlikte artırarak ekonomiyi canlandırmaya hazırlanıyor. Firma aynı zamanda Çoklu Kredi Kartı ödeme özelliği ve Türkiye’de e-ticaret sektöründe bir ilk olan Alışveriş Kredisi ile sunduğu hizmetlerle müşterilerine ödeme alternatifleri sunacak. Efsane Cuma günü 20 milyondan fazla ziyaret hedefleyen firma, müşterilerine giyimden kozmetiğe, beyaz eşyadan oto lastiğine, bilgisayardan cep telefonuna, kitaptan ev tekstiline kadar tüm pek çok kategoride indirimli ürünler sunacak.

Hepsiburada müşterileri alışveriş sırasında, ödeme bilgileri sayfasında ayrı bir ödeme yöntemi olarak sunulan ‘’Çoklu Kredi Kartı’’ özelliğini seçerek, ödemelerini iki kredi kartına dağıtabilecekler. Aynı zamanda müşteriler kartlarından çekilecek tutarları kendileri belirleyip, her iki kredi kartına da farklı taksit seçenekleri uygulayabilecek. Hizmeti sayesinde Hepsiburada müşterileri, kart limit yetersizliği sebebiyle tamamlayamadıkları siparişlerinin ödemesinin kalan bölümünü bir diğer kredi kartı ile tamamlayabilecek.

Müşteriler Efsane Cuma’da Hepsiburada üzerinden seçtikleri ürünlerden oluşturdukları 750 lira ile 15 bin lira aralığındaki sepetleri için sigorta ücreti ödemeden anında kredili alışveriş yapabilecek. Türkiye’de ilk defa uygulanan sistem ile 7/24 hem web hem de mobilden birkaç dakika içinde kolaylıkla Kredili Alışveriş mümkün oluyor. Hepsiburada üzerinden Efsane Cuma’da diledikleri kategoriden ürünleri sepetlerine atacak müşteriler, satın alma işlemi öncesinde kredi ve faiz oranlarını görerek alışverişlerini kolayca tamamlayabilecek. Kredilendirme, oluşturulan sepete göre tanımlandığından Hepsiburada’daki 17 milyon ürün çeşidi için bu fırsattan faydalanmak mümkün.

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