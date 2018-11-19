İSTANBUL, (DHA)- E-ticaret platformu Hepsiburada'nın Efsane Cuma kampanyası 23 Kasım'da başlayacak. Firma bu kapsamda ‘’Alışveriş Kredisi’’ ve ‘’Çoklu Kredi Kartı’’ hizmetleriyle müşterilerinin bütçelerine uygun alternatif ödeme seçenekleri sunacak.

Hepsiburada, Efsane Cuma ile geçen yıl gerçekleştirdiği ticaret hacmini, bu sene 15 bin iş ortağıyla birlikte artırarak ekonomiyi canlandırmaya hazırlanıyor. Firma aynı zamanda Çoklu Kredi Kartı ödeme özelliği ve Türkiye’de e-ticaret sektöründe bir ilk olan Alışveriş Kredisi ile sunduğu hizmetlerle müşterilerine ödeme alternatifleri sunacak. Efsane Cuma günü 20 milyondan fazla ziyaret hedefleyen firma, müşterilerine giyimden kozmetiğe, beyaz eşyadan oto lastiğine, bilgisayardan cep telefonuna, kitaptan ev tekstiline kadar tüm pek çok kategoride indirimli ürünler sunacak.

Hepsiburada müşterileri alışveriş sırasında, ödeme bilgileri sayfasında ayrı bir ödeme yöntemi olarak sunulan ‘’Çoklu Kredi Kartı’’ özelliğini seçerek, ödemelerini iki kredi kartına dağıtabilecekler. Aynı zamanda müşteriler kartlarından çekilecek tutarları kendileri belirleyip, her iki kredi kartına da farklı taksit seçenekleri uygulayabilecek. Hizmeti sayesinde Hepsiburada müşterileri, kart limit yetersizliği sebebiyle tamamlayamadıkları siparişlerinin ödemesinin kalan bölümünü bir diğer kredi kartı ile tamamlayabilecek.