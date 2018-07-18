FİNANS

Hepsiburada E-Ticaret Zirvesi Trabzon’da gerçekleştirilecek

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2018 10:29 | Son Güncelleme

ONLİNE alış-veriş dünyasının önde gelen isimlerinden Hepsiburada’nın, işletmelerin e-ticarete geçişlerini desteklemek üzere düzenlediği toplantıların yeni durağı Trabzon olacak.

TRABZON, (DHA)-ONLİNE alış-veriş dünyasının önde gelen isimlerinden Hepsiburada’nın, işletmelerin e-ticarete geçişlerini desteklemek üzere düzenlediği toplantıların yeni durağı Trabzon olacak. Hepsiburada E-Ticaret Zirvesi’nin yedincisi,
24 Temmuz Salı günü Trabzon Novotel Hotel’de gerçekleştirilecek.

Türkiye’de e-ticaretin öncü isimlerinden olan Hepsiburada, farklı şehirlerde düzenlediği e-ticaret zirveleriyle bir yandan e-ticaret hakkında küçük orta büyüklükteki işletmelere, girişimcilere ve esnaflara bilgi aktarımında bulunuyor ; diğer yandan da işini e-ticarete taşımak isteyen firmaları yeni imkânlarla tanıştırıyor.

Hepsiburada’nın bu amaçla düzenlediği e-ticaret zirvelerinin yedincisi 24 Temmuz’da Trabzon Novotel Hotel’de gerçekleşecek. Etkinlikte, TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Başkanı Melek Bar Elmas, Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan ile Hepsiburada Kurumsal İletişim ve İlişkiler Grup Başkanı Koray Öztürkler, görüş ve öngörülerini katılımcılarla paylaşacak. Etkinliğe ayrıca, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon Ticaret Borsası, Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği de katılım gösterecek.

E-TİCARETİN DURUMU VE GELECEĞİ KONUŞULACAK

Türkiye’de ve dünyada e-ticaretin durumu ve geleceğine ilişkin tartışmaların yapılacağı zirvenin katılımcıları, e-ticarete nasıl başlayabilecekleri, nasıl daha fazla müşteriye ulaşabilecekleri, sosyal medyayı nasıl kullanabilecekleri ya da nasıl etkili reklam verebilecekleri hakkında değerli bilgiler edinme fırsatı yakalayacak. Ayrıca karlılığı artırma, maliyeti düşürme ve toplu satış gibi konulardaki sorularına, sektörün deneyimli isimlerinden cevap alabilecek.

E-ticaret alanındaki fırsatları ve gelişmeleri yakalamak ya da işini geliştirmek isteyen herkesin ücretsiz katılabileceği etkinlik için Hepsiburada'nın zirve için oluşturduğu internet adresinden veya etkinlik günü karşılama masasından kayıt gerçekleştirebiliyor.

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