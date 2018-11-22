Hepsiburada Efsane Cuma’ya özel bin üniversite öğrencisini işe aldı

İSTANBUL, (DHA)- Efsane Cuma için tüm hazırlıklarını tamamlayan Hepsiburada 23 Kasım'da gerçekleştireceği kampanyaya özel bin üniversite öğrencisini işe aldı.

Efsane Cuma çerçevesinde bin kişilik öğrenci istihdamına imza attıklarını söyleyen Hepsiburada Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci, “Efsane Cuma vesilesiyle istihdamlarını sağladığımız öğrencilerimizin e-ticaretin mutfağında yetişmelerini ve e-ticarete yönelik tecrübe kazanmalarını sağlıyoruz. Bir yandan gençlerimiz için en gelecek vadeden sektörlerden birinde çalışma imkanı sağlarken, öte yandan da sektöre yetenekli ve kaliteli insan kaynağının kazandırılması için çalışıyoruz. Bu girişimimizle Türk ekonomisine ve istihdama katkıda bulunuyoruz” dedi.

30’dan fazla kategori ve 17 milyon ürün çeşidiyle ayda 85 milyon ziyarete ev sahipliği yapan Hepsiburada, bu seneki Efsane Cuma ile 1 günde 45 günlük ticaret hacmine ulaşarak hem ailelerin hem de Türkiye’nin ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor. Efsane Cuma kapsamında müşteriler giyimden kozmetiğe, beyaz eşyadan oto lastiğine, bilgisayardan cep telefonuna, kitaptan ev tekstiline kadar tüm ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla temin edebilecek. Kampanya kapsamında Hepsiburada çalışanları ve iş ortaklarından oluşan 50 bin kişilik dev bir ekip ise tedarik sürecinden operasyonlara, pazarlamadan teknolojiye kadar uzanan süreçlerde eksiksiz bir hizmet sunmak için seferber olacak.

