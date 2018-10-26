İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, İstanbul’da 4 merkezi noktada başlattığı “Kargom Burada” hizmetiyle yenilikçi teslimat modellerine bir yenisini daha ekledi.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, e-ticaret platformu Hepsiburada, sunduğu yenilikçi hizmetler ve ürün çeşitliliğiyle müşterilerinin alışveriş deneyimini en üst seviyeye çıkarmaya devam ediyor.

Yenilikçi hizmetleri arasına "Kargom Burada" modelini de ekleyen şirket, müşterilerine sabit bulundukları kendi ev ve iş yerleri dışında, yeni bir teslimat seçeneği de sunuyor. Hepsiburada, tamamen müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarını gözeterek hayata geçirdiği bu modelle, onlara satın aldıkları ürünleri ekstra bir ücret ödemeksizin istedikleri noktalardan, istedikleri saatte alabilme fırsatı sunuyor.

İlk olarak İstanbul’da başlatılan hizmet çerçevesinde; Kanyon, Zorlu Center, Akasya ve Akmerkez alışveriş merkezlerindeki Easy Point teslimat noktalarından Cumartesi ve Pazar dahil haftanın her günü hizmet alınabiliyor.

- "İstanbul'da 4 AVM'de teslimat"