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Hepsiburada, ‘Kargom Burada’ uygulamasını başlattı  

FİNANS HABERLERİ  | 26.10.2018 10:42 | Son Güncelleme

  - E-TİCARET platformu Hepsiburada, İstanbul’da 4 merkezi noktada başlattığı ‘Kargom Burada’ modeli ile hizmet vermeye başladı. Hepsiburada Uluslararası Grup Başkanı Emre Ekmekçi, "Müşterilerimiz artık kendilerine en uygun olabilecek noktadan, sipariş ettikleri ürünleri diledikleri saatte kolayca teslim alabilecek" dedi.

Hepsiburada, ‘Kargom Burada’ uygulamasını başlattı  

İSTANBUL, (DHA) - E-TİCARET platformu Hepsiburada, İstanbul’da 4 merkezi noktada başlattığı ‘Kargom Burada’ modeli ile hizmet vermeye başladı. Hepsiburada Uluslararası Grup Başkanı Emre Ekmekçi, "Müşterilerimiz artık kendilerine en uygun olabilecek noktadan, sipariş ettikleri ürünleri diledikleri saatte kolayca teslim alabilecek" dedi.

Hizmetleri arasına ‘Kargom Burada’ modelini de ekleyen Hepsiburada, müşterilerine sabit bulundukları kendi ev ve işyerleri dışında bir teslimat seçeneği sunuyor. Hepsiburada, tamamen müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarını gözeterek hayata geçirdiği bu model ile onlara satın aldıkları ürünleri ekstra bir ücret ödemeksizin istedikleri noktalardan, istedikleri saatte alabilme fırsatı veriyor.

İlk olarak İstanbul’da başlatılan hizmet çerçevesinde; Kanyon, Zorlu Center, Akasya ve Akmerkez alışveriş merkezlerindeki Easy Point teslimat noktalarından cumartesi ve pazar günleri dahil haftanın her günü hizmet alınabildiği belirtildi.

‘Kargom Burada’ ile ilgili konuşan Hepsiburada Uluslararası Grup Başkanı Emre Ekmekçi, “Müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını her zaman gözetiyor, onlardan aldığımız geri bildirimlerle yeni hizmet modelleri geliştiriyoruz. Özellikle çalışan veya gününün çoğunu evinin dışında geçiren müşterilerimizin, online siparişlerinde yaşadıkları kargo teslimat beklentilerinden yola çıkarak ‘Kargom Burada’ hizmetini hayata geçirdik. Bu proje ile müşterilerimiz artık kendilerine en uygun olabilecek noktadan, sipariş ettikleri ürünleri diledikleri saatte kolayca teslim alabiliyorlar. İlk etapta İstanbul’da 4 alışveriş merkezinde başlattığımız bu hizmet modelimizi 2019 yılında Ankara, İzmir ve Eskişehir başta olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerinde ve noktalarında da yaygınlaştıracağız. İlk olarak alışveriş merkezlerinde uygulamaya başladığımız bu yeni teslimat modeli, avm’lerdeki trafik ve alışverişin canlanmasına, dolayısıyla da ekonominin hareketlenmesine yardımcı olacaktır" dedi.

'KARGOM BURADA'DAN NASIL HİZMET ALINIR?

Hepsiburada’dan alışveriş yapan müşteriler, teslimat bilgileri ekranında yer alan adres bölümünde ‘Teslimat Noktasına Gönder’ seçeneğini tercih ettiklerinde karşılarına çıkan 4 teslimat noktasından birini seçebiliyor. Buna göre müşteriler İstanbul Kanyon, Zorlu Center, Akasya ve Akmerkez Alışveriş Merkezleri'nden kendileri için uygun olanı işaretleyip, ‘standart’, ‘yarın teslimat’ ve ‘bugün teslimat’ seçeneklerini değerlendirerek siparişlerini diledikleri saatte Easy Point teslimat noktalarından teslim alabiliyor.

Hepsiburada, ‘Kargom Burada’ uygulamasını başlattı

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