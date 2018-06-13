Hepsiburada, Kırklareli’nin karne hediyesi tercihlerini açıkladı

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada sunduğu 14 milyon ürün çeşidi ve özel kampanyalarıyla anaokulundan başlayarak ilköğretim, lise ve üniversite öğrencileri de dahil olmak üzere tüm öğrencilerin yaz tatili sevinçlerine ortak oluyor.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada sunduğu 14 milyon ürün çeşidi ve özel kampanyalarıyla tüm öğrencilerin yaz tatili sevincine ortak olmaya devam ediyor. Anaokulundan başlayarak ilköğretim, lise ve üniversite öğrencileri de dahil olmak üzere tüm öğrencileri düşünen Hepsiburada, kişisel gelişimden hobiye, elektronikten eğlenceye kadar birçok farklı kategorisiyle öğrencilerin yaz tatiline keyif katıyor.

Kırklarelili veliler ve öğrencilerin hediye tercihlerini inceleyen Hepsiburada, dikkat çekici veriler ortaya koyuyor.

Karne döneminde Kırklareli’de en çok tercih edilen kategoriler sırasıyla, oyuncak, giyim, aksesuar, telefon ve bilgisayar oldu. Oyuncak kategorisini kitap ve giyime oranla üç kat fazla tercih eden Kırklareli’de, en çok alışverişi Lüleburgaz, ardından merkez ve Babaeski yaptı.