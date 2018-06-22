Hepsiburada klima ve vantilatör seçenekleri sunuyor

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, yaz sıcaklarını hafifletecek konforlu bir sezon için müşterilerine çeşit çeşit klima ve vantilatör seçenekleri sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaz aylarında yoğunlaşan serinleme ihtiyacını en hızlı şekilde karşılamak ve müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için çalışan Hepsiburada, yaklaşık 30 klima ve 50 vantilatör markasında sunduğu avantajlı fiyatlarla müşterilerinin yüzünü güldürüyor.

Klima ve vantilatör alışveriş verilerini inceleyen Hepsiburada, müşterilerin alışkanlık ve tercihleriyle ilgili dikkat çekici bilgiler ortaya koyuyor. Klima seçimi ve bakımında dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili tüyoları da açıklayan Hepsiburada, müşterilerinin aklındaki tüm sorulara cevap veriyor.

- Sıcaklık arttıkça klimaya talep de arttı

Hepsiburada trend verilerine göre, geçtiğimiz yıl sıcaklığın tavan yaptığı ağustos ayında Muğla, İzmir, Manisa, Aydın gibi şehirlerden Antalya ve Adana'da, diğer aylara göre klima ve vantilatör alışverişinde 3 kat artış yaşandı.