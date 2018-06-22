FİNANS

Hepsiburada klima ve vantilatör seçenekleri sunuyor

FİNANS HABERLERİ  | 22.06.2018 14:41 | Son Güncelleme

Hepsiburada, yaklaşık 30 klima ve 50 vantilatör markasında sunduğu avantajlı fiyatlarla müşterilerine hizmet ediyor

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, yaz sıcaklarını hafifletecek konforlu bir sezon için müşterilerine çeşit çeşit klima ve vantilatör seçenekleri sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaz aylarında yoğunlaşan serinleme ihtiyacını en hızlı şekilde karşılamak ve müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için çalışan Hepsiburada, yaklaşık 30 klima ve 50 vantilatör markasında sunduğu avantajlı fiyatlarla müşterilerinin yüzünü güldürüyor.

Klima ve vantilatör alışveriş verilerini inceleyen Hepsiburada, müşterilerin alışkanlık ve tercihleriyle ilgili dikkat çekici bilgiler ortaya koyuyor. Klima seçimi ve bakımında dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili tüyoları da açıklayan Hepsiburada, müşterilerinin aklındaki tüm sorulara cevap veriyor.

- Sıcaklık arttıkça klimaya talep de arttı

Hepsiburada trend verilerine göre, geçtiğimiz yıl sıcaklığın tavan yaptığı ağustos ayında Muğla, İzmir, Manisa, Aydın gibi şehirlerden Antalya ve Adana'da, diğer aylara göre klima ve vantilatör alışverişinde 3 kat artış yaşandı.

İstanbul'da ise son 100 yılın sıcaklık rekorunun kırıldığı geçmiş temmuz ayında, klima ve vantilatörlere talep diğer illere oranla 5 kat fazla oldu. Bu Haziran ise şimdiden aynı döneme göre 4 kat talep artışı yaşandı. Klima ve vantilatör tercihlerini inceleyen Hepsiburada, erkeklerin kadınlardan 5 kat fazla klima ve vantilatör alışverişi yaptığını ortaya çıkardı. En çok sipariş veren 25-45 yaş aralığındaki müşteriler diğer yaş gruplarına göre 5 kat fazla alışveriş yaptı.

Hepsiburada trend verilerine göre 2017'de sıcaklığın rekor kırdığı illerde klima ve vantilatör siparişleri de rekor kırdı. Klima ve vantilatör siparişini en çok veren iller sıcaklığın 37’yi gördüğü İstanbul, 45 dereceyle İzmir, 41 dereceyle Ankara, 40 dereceyle Bursa ve Kocaeli'nin ardından 45 derece sıcaklığa ulaşan Antalya, Muğla ve Aydın oldu. En çok sipariş verilen ay temmuz olurken, onu sırasıyla haziran ve ağustos takip etti.

Türkiye'deki evlerin ortalama metrekare ölçüsü, cephe yönü, iklim koşulları gibi etkenler çoğunlukla 12 ve 18 bin BTU'luk klimaların tercih edilmesine neden oluyor. Ortalama 20-25 metrekare alanlar için rahatlıkla tercih edilebilen 12 -18 bin BTU klimalar, tüketicilerin ihtiyacını tamamıyla karşılıyor. Klima seçiminde en fazla dikkat edilen hususların marka, fiyat, BTU ve enerji sınıfı olduğunu açıklayan Hepsiburada, evin ısıma ve soğumasında da cephe, cam ve pencerelerin büyüklüğü, yalıtım ile mimari özelliklerin de önemli rol oynadığına dikkati çekiyor.

Ev ve çoğu iş yerinde duvar tipi klimaların tercih edildiğini belirten Hepsiburada, açık alanlarda ise su ve buhar püskürterek ferahlatan vantilatörlerin tercih edildiğini aktarıyor. Markalardan ücretsiz keşif hizmeti talep edebilen müşteriler, garantili ürün almanın rahatlığıyla serinliyor.

Sağlıklı bir soğutma isteyen müşterilerine klimalarını ortalama 24 derecenin altında çalıştırmamalarını öneren Hepsiburada, klimaların düzenli bakımının ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor.Çatı katlarında artan sıcaklık seviyesi sebebiyle olmazsa olmaz haline gelen klimalar, nem sorununu da gidermeye yardımcı oluyor. Hepsiburada evlerin batı ve güney cephelerinin sıcak, kuzey cephesinin ise soğuk olduğunun da altını çiziyor.

PARTNERÜnlü oyuncu soluğu Kaş'ta aldı! Doğaya dönüş...Ünlü oyuncu soluğu Kaş'ta aldı! Doğaya dönüş...
Seçim günü Eskihisar-Yalova feribot seferleri ücretsiz olacakSeçim günü Eskihisar-Yalova feribot seferleri ücretsiz olacak
Orkide, tarlada kilosu 50 TL'den satıldıOrkide, tarlada kilosu 50 TL'den satıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hepsiburada

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Zorulu Trafik Sigortası Yönetmeliğinde değişiklik

Zorulu Trafik Sigortası Yönetmeliğinde değişiklik

Piyasalar pazartesi sabahına nasıl uyanacak? İşte 3 senaryo...

Piyasalar pazartesi sabahına nasıl uyanacak? İşte 3 senaryo...

İmar Barışı'nda başvuru sayısı 1 milyonu aştı

İmar Barışı'nda başvuru sayısı 1 milyonu aştı

Ekonomi Bakanı'ndan önemli 'döviz kuru' açıklaması

Ekonomi Bakanı'ndan önemli 'döviz kuru' açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beş ayda toplam 5.7 milyar liralık senet protesto edildi

Beş ayda toplam 5.7 milyar liralık senet protesto edildi

Seçim günü Eskihisar-Yalova feribot seferleri ücretsiz olacak

Seçim günü Eskihisar-Yalova feribot seferleri ücretsiz olacak

Orkide, tarlada kilosu 50 TL'den satıldı

Orkide, tarlada kilosu 50 TL'den satıldı

'Adana'da ekim yapılmadı' patatesin fiyatı arttı

'Adana'da ekim yapılmadı' patatesin fiyatı arttı

Sahte altın tehlikesi

Sahte altın tehlikesi

MÜSİAD Başkanı Kaan: Meselemiz Türkiye olsun

MÜSİAD Başkanı Kaan: Meselemiz Türkiye olsun

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.