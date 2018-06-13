Hepsiburada Muğla’nın karne hediyesi tercihlerini açıkladı

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada sunduğu 14 milyon ürün çeşidi ve özel kampanyalarıyla anaokulundan başlayarak ilköğretim, lise ve üniversite öğrencileri de dahil olmak üzere tüm öğrencilerin yaz tatili sevinçlerine ortak oluyor.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada sunduğu 14 milyon ürün çeşidi ve özel kampanyalarıyla tüm öğrencilerin yaz tatili sevincine ortak olmaya devam ediyor.

Anaokulundan başlayarak ilköğretim, lise ve üniversite öğrencileri de dahil olmak üzere tüm öğrencileri düşünen Hepsiburada, kişisel gelişimden hobiye, elektronikten eğlenceye kadar birçok farklı kategorisiyle öğrencilerin yaz tatiline keyif katıyor. Muğlalı veliler ve öğrencilerin hediye tercihlerini inceleyen Hepsiburada, dikkat çekici veriler ortaya koyuyor.

Muğla’da çocuklarına en güzel hediyeyi almak için Hepsiburada’yı tercih eden babalar, annelere nazaran 3 kat daha fazla alışveriş yaptı. En çok giyim ve oyuncak kategorisinin ilgi gördüğü Muğla’da bilgisayar, telefon ve ayakkabı kategorisine de yoğun ilgi vardı. Yaş kırılımları incelendiğinde ise 18-35 yaş aralığının en çok elektronik, 36-45 yaş aralığının en çok giyim, 46-60 yaş aralığının hediye olarak kitap tercih ettiği paylaşıldı. En çok sipariş veren ilçeler Bodrum, Fethiye, Marmaris, Milas ve Datça olarak sıralandı. Bodrum, Marmaris, Fethiye en çok anne-bebek ve oyuncak kategorisini tercih ederken, Kavaklıdere, Milas ve Dalaman’ın tercihi telefondan yana oldu. Oyun ve oyun konsolları ise en çok Bodrum tarafından ilgi gördü. Köyceğiz ise en çok giyim kategorisini tercih etti.