FİNANS

Hepsiburada "müşteri memnuniyetini en iyi yöneten marka" seçildi

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2018 13:03 | Son Güncelleme

E-ticaret platformu Hepsiburada, müşteri deneyimini en iyi yöneten markaların yarıştığı A.L.F.A.

Hepsiburada "müşteri memnuniyetini en iyi yöneten marka" seçildi

İSTANBUL, (DHA)- E-ticaret platformu Hepsiburada, müşteri deneyimini en iyi yöneten markaların yarıştığı A.L.F.A. Awards’ta e-ticaret kategorisinde birinci oldu.

2015 yılından beri müşteri memnuniyetini en iyi yaşatan ve şikayet sürecini en iyi yöneten markaları ödüllendiren A.L.F.A. Awards ödül töreni, Bomontiada’da Marketing Türkiye ve AKADEMETRE iş birliğiyle gerçekleştirildi. Dünyada giderek yükselen bir değer olan “deneyim” konusunda Türkiye’den ve dünyadan önemli konuşmacıların birikimlerini paylaştığı Deneyim Tasarımı ve Yönetimi Zirvesi XCO’nun hemen ardından gerçekleşen ödül töreninde 46 kategoride müşteri odaklı çalışmalarıyla öne çıkan markalar ödüllerine kavuştu.

Markaların performansı, İstanbul’dan Bursa’ya, Malatya’dan Trabzon’a toplam 12 ilde bin 200 kişiyle gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler sonrasında oluşturulan A.L.F.A. Müşteri Deneyimi Endeksi ile belirlendi. Jüri koltuğunda tüketicilerin bulunduğu ve AKADEMETRE’nin uluslararası standartlarla oluşturduğu kapsamlı ve özgün metodolojisiyle ölçülen bu değerlendirme, markaları satış öncesi ilişkiler, çalışan memnuniyetine verilen önem, kişiselleştirme uygulamaları, sadakat programları, çözüm odaklı hizmet, şikayete dönüş hızı gibi başlıklarda masaya yatırmış oldu.

Değerlendirme sonrasında e-ticaret kategorisinin birincisi, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini daima ön plana koyan Türkiye’nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada oldu. Ödülü alan Hepsiburada Müşteri Deneyimi Müdürü Göksu Tugay Bilal, “Hepsiburada olarak yaptığımız her işte müşterilerimizi odak noktasına koyuyoruz. Müşteri deneyimini iyileştirmek ve artırmak için tüketicilerin hayatını kolaylaştıracak hizmetler ve teknolojiler sunmaya devam edeceğiz” dedi.

(FOTOĞRAFLI)

PARTNERAğlayarak kilo verme yemini etmişti şimdi sarı bikinisiyle...Ağlayarak kilo verme yemini etmişti şimdi sarı bikinisiyle...
Pegasus’un Suudi şehri Dammam'a seferleri başlıyorPegasus’un Suudi şehri Dammam'a seferleri başlıyor
Trabzon’da 3 milyon turist hedefiTrabzon’da 3 milyon turist hedefi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

SGK'dan bayram ikramiyesi açıklaması

SGK'dan bayram ikramiyesi açıklaması

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Dikkat! 15 gün içinde içinde bildirilmezse 250 bin TL cezası var

Dikkat! 15 gün içinde içinde bildirilmezse 250 bin TL cezası var

Merkez Bankası'ndan yeni karar

Merkez Bankası'ndan yeni karar

Şimşek'ten döviz fiyatlarındaki yükselişle ilgili açıklama

Şimşek'ten döviz fiyatlarındaki yükselişle ilgili açıklama

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Son dakika! Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ile görüşecek

Son dakika! Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ile görüşecek

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Dövizle borçlanmada yeni dönem yarın başlıyor

Dövizle borçlanmada yeni dönem yarın başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pegasus’un Suudi şehri Dammam'a seferleri başlıyor

Pegasus’un Suudi şehri Dammam'a seferleri başlıyor

Trabzon’da 3 milyon turist hedefi

Trabzon’da 3 milyon turist hedefi

MediaMarkt 67. mağazasını İzmir'de açıyor

MediaMarkt 67. mağazasını İzmir'de açıyor

“En iyi Müşteri Deneyimi” ödülü Teknosa'nın

“En iyi Müşteri Deneyimi” ödülü Teknosa'nın

Prof. Dr. Apak: Büyük ölçüde risk oluşturacak bir durum değil 

Prof. Dr. Apak: Büyük ölçüde risk oluşturacak bir durum değil 

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.