İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, müşteri deneyimini en iyi yöneten markaların yarıştığı A.L.F.A. Awards’ta e-ticaret kategorisinde birincilik ödülü aldı.

Şirket açıklamasına göre, 2015 yılından beri müşteri memnuniyetini en iyi yaşatan ve şikayet sürecini en iyi yöneten markaları ödüllendiren A.L.F.A. Awards'ın ödül töreni, Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Müşterilerine ürün sunmanın ötesinde iyi bir alışveriş deneyimi yaşatmayı amaçlayan Hepsiburada, A.L.F.A. Awards e-ticaret kategorisinde, müşteri deneyimini en iyi yöneten marka seçildi.

Dünyada giderek yükselen bir değer olan deneyim konusunda Türkiye’den ve dünyadan önemli konuşmacıların birikimlerini paylaştığı Deneyim Tasarımı ve Yönetimi Zirvesi XCO’nun hemen ardından gerçekleşen ödül töreninde 46 kategoride müşteri odaklı çalışmalarıyla öne çıkan markalar ödüllerine kavuştu.

Markaların performansı, İstanbul’dan Bursa’ya, Malatya’dan Trabzon’a toplam 12 ilde bin 200 kişiyle gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler sonrasında oluşturulan A.L.F.A. Müşteri Deneyimi Endeksi ile belirlendi.