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Hepsiburada "Müşteri Memnuniyetini En İyi Yöneten Marka" seçildi

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2018 13:03 | Son Güncelleme

Hepsiburada Müşteri Deneyimi Müdürü Bilal: - ""Hepsiburada olarak yaptığımız her işte müşterilerimizi odak noktasına koyuyoruz"

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, müşteri deneyimini en iyi yöneten markaların yarıştığı A.L.F.A. Awards’ta e-ticaret kategorisinde birincilik ödülü aldı.

Şirket açıklamasına göre, 2015 yılından beri müşteri memnuniyetini en iyi yaşatan ve şikayet sürecini en iyi yöneten markaları ödüllendiren A.L.F.A. Awards'ın ödül töreni, Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Müşterilerine ürün sunmanın ötesinde iyi bir alışveriş deneyimi yaşatmayı amaçlayan Hepsiburada, A.L.F.A. Awards e-ticaret kategorisinde, müşteri deneyimini en iyi yöneten marka seçildi.

Dünyada giderek yükselen bir değer olan deneyim konusunda Türkiye’den ve dünyadan önemli konuşmacıların birikimlerini paylaştığı Deneyim Tasarımı ve Yönetimi Zirvesi XCO’nun hemen ardından gerçekleşen ödül töreninde 46 kategoride müşteri odaklı çalışmalarıyla öne çıkan markalar ödüllerine kavuştu.

Markaların performansı, İstanbul’dan Bursa’ya, Malatya’dan Trabzon’a toplam 12 ilde bin 200 kişiyle gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler sonrasında oluşturulan A.L.F.A. Müşteri Deneyimi Endeksi ile belirlendi.

Jüri koltuğunda bizzat tüketicilerin bulunduğu ve Akademetre’nin uluslararası standartlarla oluşturduğu kapsamlı ve özgün metodolojisiyle ölçülen değerlendirme, markaları satış öncesi ilişkiler, çalışan memnuniyetine verilen önem, kişiselleştirme uygulamaları, sadakat programları, çözüm odaklı hizmet, şikayete dönüş hızı gibi başlıklarda masaya yatırıldı.

Titiz değerlendirme sonrasında e-ticaret kategorisinin birincisi, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini daima ön plana koyan e-ticaret platformu Hepsiburada oldu. Şirket, e-ticaret kategorisinde "Müşteri Memnuniyetini En İyi Yöneten Marka" seçildi.

Hepsiburada'nın ödülünü Müşteri Deneyimi Müdürü Göksu Tugay Bilal teslim aldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilal, ödülden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hepsiburada olarak yaptığımız her işte müşterilerimizi odak noktasına koyuyoruz. Müşteri deneyimini iyileştirmek ve artırmak için tüketicilerin hayatını kolaylaştıracak hizmetler ve teknolojiler sunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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Hepsiburada Hepsiburada "müşteri memnuniyetini en iyi yöneten marka" seçildi
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A.L.F.A. Awards hepsiburada

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