FİNANS

Hepsiburada ve Garanti'den bonus kampanyası

FİNANS HABERLERİ  | 29.03.2019 12:36 | Son Güncelleme

5'ten fazla kategoride, 20 milyonu aşan ürün çeşidiyle aylık 102 milyon ziyaretçiye hizmet veren şirket, Garanti Bankası iş birliğiyle müşterilerin alışveriş yaptıkça kazandıkları bir kampanya hayata geçirdi

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, Garanti Bankası iş birliğiyle 31 Mart'a kadar müşterilerine 75 TL'ye varan mil fırsatı kazandıran bir kampanya başlattı.

Hepsiburada'nın açıklamasına göre, 35'ten fazla kategoride, 20 milyonu aşan ürün çeşidiyle aylık 102 milyon ziyaretçiye hizmet veren şirket, Garanti Bankası iş birliğiyle müşterilerin alışveriş yaptıkça kazandıkları bir kampanya hayata geçirdi.

Hepsiburada'dan 31 Mart'a kadar tek seferde yapılan, taksitli ve tek çekim 500-999,99 TL arası alışverişlerde 25 TL, bin TL ve üzeri alışverişlerde 50 TL bonus kazanılabilecek. Kampanyaya katılmaya hak kazanan müşteriler, yüklenen bonuslarını 16-26 Nisan tarihlerinde kullanabilecek.

Ticari kartı bulunan, şahıs şirketi sahibi müşteriler ise Kampanyaya BonusFlaş ile katılabilecek ve ekstra bonus kazanabilecek. BonusFlaş'tan katılanlar 500-999,99 TL arası alışverişlerde 50 TL, bin TL ve üzeri alışverişlerde 75 TL Hepsiburada bonus kazanacak.

Shop&Fly üyesi Hepsiburada mağazalarından 31 Mart'a kadar Shop&Fly kredi kartları ile yapılan ilk 500 TL ve üzeri tek ve taksitli ödemelerde ekstra 5000 mil verilecek. Kampanyadan yararlananlar, kazandıkları ekstra milleri BonusFlaş mobil uygulaması üzerinden takip edebilecek. Aynı tarihlerde Miles&Smiles Garanti kartlarıyla ödeme yapanlara ise ilk 500 TL ve üzeri tek ve taksitli ödemelerde ekstra 1000 mil hediye edilecek. Kazanılan miller 5 Nisan'da ekstreye yansıyacak.

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