FİNANS

Hepsiburada, yeniden “En Cool Marka” seçildi

FİNANS HABERLERİ  | 20.10.2018 12:51 | Son Güncelleme

Hepsiburada, Marketing Türkiye En Cool Markalar araştırmasının online alışveriş kategorisinde en cool marka ödülünü aldı

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, Marketing Türkiye En Cool Markalar araştırmasının online alışveriş kategorisinde en cool marka seçildi

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Marketing Türkiye için Roamler Türkiye’nin bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçları açıklandı.

Müşterilerine ürün sunmanın ötesinde iyi bir alışveriş deneyimi yaşatmayı amaçlayan Türkiye’nin Hepsiburada’sı, Marketing Türkiye En Cool Markalar araştırmasının online alışveriş kategorisinde en cool marka seçildi. En Cool Markalar ödül töreni, 19 Ekim Cuma günü Fairmont Otel’de gerçekleştirilen "Cool Gece"de sahiplerini buldu. Hepsiburada’nın ödülünü Pazarlama Grup Başkanı Yüce Zerey teslim aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Pazarlama Grup Başkanı Yüce Zerey, "Bu önemli araştırmada 4 yıldır kendi kategorimizde en cool marka seçilmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu başarıyı sürdürebilmek için de yaptığımız işte müşterilerimizi odak noktasında tutmaya devam edecek ve onların hayatını kolaylaştıracak hizmetler, teknolojiler sunmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"En Cool Markalar" araştırması, crowdsourcing yöntemiyle 25 Haziran-10 Ağustos 2018 tarihleri arasında yeni nesil bir pazar araştırma şirketi olan Roamler Türkiye’nin mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirildi. Araştırmaya Türkiye’yi temsilen 12 bölgeden yüzde 50 kadın, yüzde 50 erkek 750 Roamler kullanıcısı katılarak fikirlerini belirtti. Araştırma içinde yer alan kategorilerden biri olan online alışveriş kategorisinde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da en cool marka Hepsiburada seçildi. Araştırma verilerine göre gençlere yönelik reklam kampanyaları yapan, yenilikçiliğe odaklanan ve sosyal medyadaki trendleri etkin olarak takip eden markalar cool olma yarışında bir adım öne geçiyor.

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Anahtar Kelimeler:
hepsiburada Marketing Türkiye

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