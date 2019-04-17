Hepsiburada'da Game of Thrones kitaplarına ilgi yüzde 254 arttı

İSTANBUL (AA) - e-ticaret platformu Hepsiburada'nın verilerine göre, Game of Thrones dizisinin final sezonunun ilk bölümünün yayınlanmasının ardından, 14-16 Nisan'da Game of Thrones kitaplarına talep bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 254 arttı.

Hepsiburada'nın açıklamasına göre, tüm dünyada izlenen "Game of Thrones" dizisinin merakla beklenen 8. sezonu yayınlanmaya başladı.

Hepsiburada'nın verilerine göre, yeni sezonun birinci bölümünün yayınladığı 14 Nisan'dan itibaren Game of Thrones ile ilgili en çok aranan ürün ise George R.R. Martin’in "Taht Oyunları" isimli kitabı oldu.

Alışveriş yapanların yaş aralığını 16-40 olarak açıklayan Hepsiburada, en çok siparişin İstanbul’dan geldiğini belirtti.

Öte yandan Hepsiburada, giyimden kırtasiyeye, telefon kılıflarından anahtarlıklara, kitaplardan takılara kadar 300’den fazla ürün çeşidini Game of Thrones tutkunlarının beğenisine sunuyor.

Cazip fiyatlarıyla özellikle de koleksiyonerlerin dikkatini çeken ürünler, tüm Game of Thrones müdavimlerinin beğenisini topluyor.