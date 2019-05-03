Hepsiburada'dan Anneler Günü'ne özel indirim

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, Anneler Günü’ne özel olarak yüzde 60’a varan indirim kampanyası başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, 22 milyon ürün çeşidiyle tüm annelere uygun hediye seçeneklerinin yer aldığı yüzde 60'a varan indirim kampanyası başlattı.

Bu sene 12 Mayıs'ta kutlanacak Anneler Günü'ne özel kampanya,10 Mayıs'a kadar devam edecek.

Açıklamaya göre, teknolojinin ilerlemesi ve herkesin hayatını kolaylaştırması nedeniyle teknolojik ürünler Anneler Günü hediyeleri arasında kendine önemli bir yer edinmeye başladı. Müşterilerin en çok tercih ettiği teknolojik ürünlerin başında cep telefonları başı çekiyor. Telefonun yanı sıra akıllı saat ve bileklik, tablet, hızlı şarj aleti, araç telefon tutacağı da öne çıkan ürünler arasında yer alıyor.

- Sağlık ve güzellik ürünlerine yoğun talep

Şampuan ve saç bakım ürünleri, şarjlı diş fırçası, saç şekillendiricileri ve epilasyon aletleri yoğun talep görürken, kozmetik kategorisinde ise parfüm, cilt bakım ürünleri ve makyaj malzemeleri hediyelik seçenekleri arasında en çok tercih edilen ürünler olarak öne çıkıyor.