FİNANS

Hepsiburada'dan bahçe mevsimine özel kampanya

FİNANS HABERLERİ  | 14.06.2018 12:00 | Son Güncelleme

Platform, bahçe makinelerinde yüzde 20’ye, bahçe mobilyalarında ve bahçe bakım ürünlerinde ise yüzde 15'e varan indirim kampanyası başlattı

İSTANBUL (AA) - e-ticaret platformu Hepsiburada, yazın keyfini bahçesinde sürmek isteyenlere binlerce alternatif sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte bahçesini güzelleştirmek isteyen müşterilerinin hayatını kolaylaştıran Hepsiburada, A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlara hitap eden ürün seçenekleri ve uygun fiyatlarıyla dikkati çekiyor. Hepsiburada, bahçe mevsimini özel kampanyalarıyla karşılıyor.

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- En çok bahçeyle ilgilenen yaş aralığı ise 36-45

Hepsiburada Trend Verileri'ne göre, erkekler, bahçeyle kadınlardan 4 kat daha fazla ilgileniyor. Kadınların bahçe kategorisinden en çok tercih ettiği ürün grubu ise bahçe mobilyaları ve tohumlar.

Erkekler ise en fazla bahçe makineleri, mangal ve barbekü grubuna ilgi gösteriyor ediyor. En çok alışverişin 36-45 yaş arası yapıldığı görülen bahçe kategorisinde, 18-24 yaş aralığının en çok havuz ürünlerine, şezlonglara ve hamaklara ilgi gösterdiği görülüyor.

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- Bahçe mobilyaları bu yazın ev favori ürünü

Hepsiburada bahçe kategorisinde en çok talep gören ürünlerin başında bahçe mobilyası, çiçek bakımı, bitki yetiştirme ürünleri, bahçe kovucuları ve dekoratif malzemeler geliyor.

En çok tercih edilenler sıralamasında hatırı sayılır bir yeri de bahçe keyfi mangalsız olmaz diyenlerin favorisi mangal ve barbekü ürünleri oluşturuyor. Bahçelerini en güzel şekilde dekore etmek isteyen Hepsiburada müşterileri, dekorasyon ürünlerinden en çok aydınlatma, salıncak, hamak, mum, çit ve biblolarla kendilerine konforlu ve keyifli yaşam alanı yaratıyor.

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- Bahçe alışverişlerinde en çok ilgi İstanbul'dan

Hepsiburada Trend Verileri'ne göre, bahçe grubu alışverişlerinde en çok ilgi İstanbullulardan geliyor.

İstanbul’u yine iki büyük şehir Ankara ve İzmir takip ediyor. Bursa, Muğla, Antalya, Kocaeli, Adana ve Tekirdağ da yazın gelmesiyle birlikte bahçe keyfini sürmek isteyen iller arasında bulunuyor.

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- Hepsiburada’dan bahçe ürünlerinde indirim

Hepsiburada yazın keyfini bahçelerinde sürmek isteyen müşterilerine özel kampanyalarıyla, kaliteli ürünleri uygun fiyatlara sunuyor.

Bahçe makinelerinde yüzde 20’ye varan, bahçe mobilyalarında ve bahçe bakım ürünlerinde ise yüzde 15'e varan indirimler tüm Hepsiburada müşterilerini bekliyor.

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