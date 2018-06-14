Hepsiburada'dan bahçe mevsimine özel kampanya

İSTANBUL (AA) - e-ticaret platformu Hepsiburada, yazın keyfini bahçesinde sürmek isteyenlere binlerce alternatif sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte bahçesini güzelleştirmek isteyen müşterilerinin hayatını kolaylaştıran Hepsiburada, A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlara hitap eden ürün seçenekleri ve uygun fiyatlarıyla dikkati çekiyor. Hepsiburada, bahçe mevsimini özel kampanyalarıyla karşılıyor.

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- En çok bahçeyle ilgilenen yaş aralığı ise 36-45

Hepsiburada Trend Verileri'ne göre, erkekler, bahçeyle kadınlardan 4 kat daha fazla ilgileniyor. Kadınların bahçe kategorisinden en çok tercih ettiği ürün grubu ise bahçe mobilyaları ve tohumlar.

Erkekler ise en fazla bahçe makineleri, mangal ve barbekü grubuna ilgi gösteriyor ediyor. En çok alışverişin 36-45 yaş arası yapıldığı görülen bahçe kategorisinde, 18-24 yaş aralığının en çok havuz ürünlerine, şezlonglara ve hamaklara ilgi gösterdiği görülüyor.

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- Bahçe mobilyaları bu yazın ev favori ürünü

Hepsiburada bahçe kategorisinde en çok talep gören ürünlerin başında bahçe mobilyası, çiçek bakımı, bitki yetiştirme ürünleri, bahçe kovucuları ve dekoratif malzemeler geliyor.