FİNANS

Hepsiburada'dan bahçe ürünlerine özel kampanya

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2018 11:28 | Son Güncelleme

Hepsiburada, A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlara hitap eden ürün seçenekleri ve uygun fiyatlarıyla dikkati çekiyor

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, bahçe mevsimini özel kampanyalarıyla karşılıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yazın keyfini bahçesinde sürmek isteyenlere binlerce alternatif sunan Hepsiburada, A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlara hitap eden ürün seçenekleri ve uygun fiyatlarıyla dikkati çekiyor.

Hepsiburada yazın keyfini bahçelerinde sürmek isteyen müşterilerine özel kampanyalarıyla kaliteli ürünleri uygun fiyatlara sunuyor. Bahçe makinelerinde yüzde 20’ye, bahçe mobilyalarında ve bahçe bakım ürünlerinde ise yüzde 15’e varan indirimler Hepsiburada müşterilerini bekliyor.

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- Her 4 bahçe alışverişinin 3'ünü erkekler yapıyor

Hepsiburada trend verilerine göre, erkekler, bahçeyle daha fazla ilgileniyor. Her 4 bahçe alışverişinin 3'ünü erkekler yapıyor.

Kadınların bahçe kategorisinden en çok tercih ettiği ürün grubu bahçe mobilyaları ve tohumlar olurken, erkekler en fazla bahçe makineleri, mangal ve barbekü grubuna ilgi gösteriyor.

En çok alışverişin 36 ila 45 yaş arası yapıldığı görülen bahçe kategorisinde, 18 ila 24 yaş aralığı en çok havuz ürünleri, şezlong ve hamaklara ilgi gösteriyor.

- Bahçe mobilyaları bu yazın en favori ürünü

Hepsiburada bahçe kategorisinde en çok talep gören ürünlerin başında bahçe mobilyası, çiçek bakımı, bitki yetiştirme ürünleri, bahçe kovucuları ve dekoratif malzemeler geliyor.

En çok tercih edilenler sıralamasında mangal ve barbekü ürünleri ilk sırada geliyor. Bahçelerini güzel şekilde dekore etmek isteyen Hepsiburada müşterileri, dekorasyon ürünlerinde en çok aydınlatma, salıncak, hamak, mum, çit ve biblolarla kendilerine konforlu ve keyifli yaşam alanı yaratıyor.

Hepsiburada trend verilerine göre, bahçe grubu alışverişlerine en büyük ilgi İstanbullulardan geliyor. İstanbul'u, Ankara ve İzmir takip ediyor. Bursa, Muğla, Antalya, Kocaeli, Adana ve Tekirdağ da yazın gelmesiyle birlikte bahçe keyfini sürmek isteyen iller arasında bulunuyor.

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