Hepsiburada'dan bahçe ürünlerine özel kampanya

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, bahçe mevsimini özel kampanyalarıyla karşılıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yazın keyfini bahçesinde sürmek isteyenlere binlerce alternatif sunan Hepsiburada, A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlara hitap eden ürün seçenekleri ve uygun fiyatlarıyla dikkati çekiyor.

Hepsiburada yazın keyfini bahçelerinde sürmek isteyen müşterilerine özel kampanyalarıyla kaliteli ürünleri uygun fiyatlara sunuyor. Bahçe makinelerinde yüzde 20’ye, bahçe mobilyalarında ve bahçe bakım ürünlerinde ise yüzde 15’e varan indirimler Hepsiburada müşterilerini bekliyor.

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- Her 4 bahçe alışverişinin 3'ünü erkekler yapıyor

Hepsiburada trend verilerine göre, erkekler, bahçeyle daha fazla ilgileniyor. Her 4 bahçe alışverişinin 3'ünü erkekler yapıyor.

Kadınların bahçe kategorisinden en çok tercih ettiği ürün grubu bahçe mobilyaları ve tohumlar olurken, erkekler en fazla bahçe makineleri, mangal ve barbekü grubuna ilgi gösteriyor.

En çok alışverişin 36 ila 45 yaş arası yapıldığı görülen bahçe kategorisinde, 18 ila 24 yaş aralığı en çok havuz ürünleri, şezlong ve hamaklara ilgi gösteriyor.