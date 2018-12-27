FİNANS

Hepsiburada'dan beyaz eşyada ekstra indirim

FİNANS HABERLERİ  | 27.12.2018 14:54 | Son Güncelleme

Şirket, beyaz eşya almak isteyenlere özel başlattığı ve 31 Aralık saat 23.59'a kadar sürecek kampanyası kapsamında ÖTV indirimine ek ekstra indirim sunuyor

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, yeni yılda beyaz eşya almak veya yenilemek isteyenlere özel, ÖTV indirimine ek ekstra indirim kampanyası başlattı.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin, beyaz eşya almak veya yenilemek isteyenlere özel başlattığı kampanya, 31 Aralık saat 23.59'a kadar sürecek.

"Seçili Beyaz Eşyalarda ÖTV İndirimi" başlığı altında toplanan, her evin ihtiyacı beyaz eşya, ÖTV indirimine ek ekstra indirimlerle dikkati çekiyor. Kampanya kapsamında, ankastre setler, bulaşık makineleri, çamaşır ve kurutma makineleri, buzdolabı ve derin dondurucular cazip fiyatlarıyla ev ekonomisini rahatlatıyor.

Hepsiburada, yeni yılda mutfağını ve beyaz eşyasını yenileme kararı alanlara kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Vestel, Arçelik, Samsung, Bosch, Siemens ve Profilo gibi önde gelen markaların ürünlerini de kapsayan indirim ile farklı bütçelere uygun olarak her ihtiyacı karşılamak mümkün. Beyaz, gümüş, gri ve siyah renkleriyle her eve uyum sağlayan seçili ürünler, Hepsiburada müşterilerini bekliyor.

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- Yerli ürünler öne çıkıyor

Hepsiburada özel filtreleme seçenekleri arasında yer alan "Yerli Üretim" başlığıyla, müşterilerinin istedikleri yerli ürüne en hızlı şekilde ulaşmasını sağlıyor. Vestel, Arçelik, Grundig, Altus, Ferre ve Vesfrost markalı ürünler, uygun fiyatlarının yanında ÖTV indirimine ek ekstra avantajlarıyla öne çıkıyor.

Grundig GDF 5202 A+ bulaşık makinesi, yenilikçi bir tasarım arayanlar için tercih edilebilecek çok yönlü bir bulaşık makinesi olarak dikkati çekiyor. A+ enerji verimliliği değerine sahip Grundig GDF 5202 beş programlı bulaşık makinesi, 1 Ocak'a kadar ÖTV indirimine ek indirim fırsatıyla Hepsiburada'da bin 199 TL'ye satışa sunuluyor.

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