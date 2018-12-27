Hepsiburada'dan beyaz eşyada ekstra indirim

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, yeni yılda beyaz eşya almak veya yenilemek isteyenlere özel, ÖTV indirimine ek ekstra indirim kampanyası başlattı.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin, beyaz eşya almak veya yenilemek isteyenlere özel başlattığı kampanya, 31 Aralık saat 23.59'a kadar sürecek.

"Seçili Beyaz Eşyalarda ÖTV İndirimi" başlığı altında toplanan, her evin ihtiyacı beyaz eşya, ÖTV indirimine ek ekstra indirimlerle dikkati çekiyor. Kampanya kapsamında, ankastre setler, bulaşık makineleri, çamaşır ve kurutma makineleri, buzdolabı ve derin dondurucular cazip fiyatlarıyla ev ekonomisini rahatlatıyor.

Hepsiburada, yeni yılda mutfağını ve beyaz eşyasını yenileme kararı alanlara kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Vestel, Arçelik, Samsung, Bosch, Siemens ve Profilo gibi önde gelen markaların ürünlerini de kapsayan indirim ile farklı bütçelere uygun olarak her ihtiyacı karşılamak mümkün. Beyaz, gümüş, gri ve siyah renkleriyle her eve uyum sağlayan seçili ürünler, Hepsiburada müşterilerini bekliyor.