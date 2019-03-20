FİNANS

Hepsiburada'dan bilgisayar ürünlerinde KDV sürprizi

FİNANS HABERLERİ  | 20.03.2019 14:00 | Son Güncelleme

Hepsiburada'nın belirlenen ürünlerde geçerli olan KDV kadar indirim kampanyası, yarın saat 23.59'a kadar devam edecek

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada müşterileri, yarın gün sonuna kadar laptoplar, bilgisayar bileşenleri, çevre birimleri ve daha birçok üründe KDV tutarı kadar indirimle alışveriş yapabiliyor.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, bilgisayar ve bilgisayar teknolojisi ürünleri almak isteyenlere özel olarak "KDV'si Bizden" sloganıyla başlattığı fırsatlar serisiyle müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Hepsiburada'nın belirlenen ürünlerde geçerli olan KDV kadar indirim kampanyası, yarın saat 23.59'a kadar devam edecek.

Kampanyaya MSI, Asus, JBL, WD, ViewSonic gibi beğenilen markaların taşınabilir bilgisayar, kulaklık, taşınabilir disk, monitör ürünleri ve daha birçok çeşitli teknolojik ürün dahil olacak.

- Kadınlar daha çok bilgisayar almaya başladı

Hepsiburada’nın "KDV’si Bizden" fırsat dönemlerinden alınan trend verilerine göre, önceki ay ile karşılaştırıldığında, kadınların bilgisayar ürünlerine gösterdiği rağbetin 2 kat artış gösterdiği ortaya çıktı. Kadınların çocuklarına ve eşlerine de özel günler için teknoloji ürünler hediye etme alışkanlığının giderek arttığı açıklandı.

Bilgisayar ürünlerine en fazla talep 26-45 yaş grubundan gelirken, 18-25 yaş grubunu oluşturan gençler ve öğrencilerin de bilgisayar ürünlerine olan ilgisinin dikkate değer şekilde artış gösterdiği belirtildi.

Paylaşılan verilere göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından Bursa, Adana, Antalya, Kocaeli, Manisa ve Balıkesir, bilgisayar ürünlerine en fazla talep gösteren iller olarak sıralandı.

Kampanya kapsamına dahil olan ürünlere, Hepsiburada platformu üzerinden kolaylıkla ulaşılabiliyor.

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