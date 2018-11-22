İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, yarın gerçekleştirilecek "Efsane İndirim" kapsamında, 1.000 üniversite öğrencisini istihdam etti.

Hepsiburada'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın gerçekleştirilecek Efsane İndirim için tüm hazırlıklarını tamamlayan Hepsiburada, üniversite gençlerine özel istihdam sağladı.

Hepsiburada, Efsane İndirim kapsamında işe alınan bin üniversite öğrencisinin de aralarında bulunduğu; çalışan ve iş ortaklarından oluşan 50 bin kişilik ekiple hem Türkiye ekonomisine hem de ailelerin bütçesine katkı sağlamaya hazır.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci, kampanya çerçevesinde bin kişilik öğrenci istihdamına imza attıklarını belirterek, "Efsane Cuma vesilesiyle istihdamlarını sağladığımız öğrencilerimizin e-ticaretin mutfağında yetişmelerini ve e-ticarete yönelik tecrübe kazanmalarını sağlıyoruz. Bir yandan gençlerimiz için en gelecek vadeden sektörlerden birinde çalışma imkanı sağlarken, öte yandan da sektöre yetenekli ve kaliteli insan kaynağının kazandırılması için çalışıyoruz. Bu girişimimizle Türk ekonomisine ve istihdama katkıda bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.