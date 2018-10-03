Hepsiburada’dan, Emzirme Haftası’na özel fırsatlar

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, Emzirme Haftası süresince emzirme ekipmanlarını çok özel fiyatlarla müşterilerine sunuyor.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, geniş ürün çeşitliliğinin yanı sıra, annelik sürecinin her aşamasında kadınları ihtiyaç duydukları tüm bilgilere ulaşabilecekleri bir platform olarak kucaklayan Hepsiburada, Emzirme Haftası'nda da annelerin yanında.

Hepsiburada, Emzirme Haftası süresince, emzirmenin anne ve bebekler için kolay ve konforlu olmasını sağlayan emzirme ekipmanlarını çok özel fiyatlarla müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Annelerin bebeklerini emzirmeleri esnasında rahat etmelerini sağlayan ve sallanma özelliğiyle bebeklerin uykuya geçişine yardımcı olan emzirme koltukları, farklı renk ve model seçenekleriyle her ortama uyum sağlıyor. Bebeğin sıkılmasını engelleyerek daha uzun süre anne sütü almasına imkan tanıyan organik emzirme kolyeleri ise bebeklerin farkında olmadan annelerinin cilt ve saçlarına zarar vermesinin önüne geçiyor. İçerdiği vitamin ve çeşitli bitkiler sayesinde annelerin sütünü artıran bitki çaylarına da Hepsiburada üzerinden tek tıkla ulaşılıyor.