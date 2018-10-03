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Hepsiburada’dan, Emzirme Haftası’na özel fırsatlar

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2018 15:11 | Son Güncelleme

Hepsiburada, Emzirme Haftası süresince emzirme ekipmanlarını çok özel fiyatlarla müşterilerine sunuyor

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, Emzirme Haftası süresince emzirme ekipmanlarını çok özel fiyatlarla müşterilerine sunuyor.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, geniş ürün çeşitliliğinin yanı sıra, annelik sürecinin her aşamasında kadınları ihtiyaç duydukları tüm bilgilere ulaşabilecekleri bir platform olarak kucaklayan Hepsiburada, Emzirme Haftası'nda da annelerin yanında.

Hepsiburada, Emzirme Haftası süresince, emzirmenin anne ve bebekler için kolay ve konforlu olmasını sağlayan emzirme ekipmanlarını çok özel fiyatlarla müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Annelerin bebeklerini emzirmeleri esnasında rahat etmelerini sağlayan ve sallanma özelliğiyle bebeklerin uykuya geçişine yardımcı olan emzirme koltukları, farklı renk ve model seçenekleriyle her ortama uyum sağlıyor. Bebeğin sıkılmasını engelleyerek daha uzun süre anne sütü almasına imkan tanıyan organik emzirme kolyeleri ise bebeklerin farkında olmadan annelerinin cilt ve saçlarına zarar vermesinin önüne geçiyor. İçerdiği vitamin ve çeşitli bitkiler sayesinde annelerin sütünü artıran bitki çaylarına da Hepsiburada üzerinden tek tıkla ulaşılıyor.

Hamilelik döneminde uyku konforunu artıran, bebek için emniyetli bir oturma ve yatma alanı sağlayan emzirme yastığı yoğun ilgi görüyor. Annelerin her ortamda ve koşulda mahremiyetlerini koruyarak emzirmelerine olanak tanıyan emzirme önlükleri de şık tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

Hepsiburada üzerinden rahatlıkla ulaşılabilen yeni doğan emzirme setlerinde ise yastık, önlük ve yan yatış yastığı bir arada bulunabiliyor.

Hepsiburada, sunduğu göğüs pompası modelleriyle çalışan annelerin de hayatını kolaylaştırıyor. Kolay bir biçimde montaj yapılması ve temizlenmesi sayesinde anneler tarafından büyük ilgi gören pompa modellerine, Hepsiburada üzerinden avantajlı fiyatlar ve özel kampanyalarla ulaşılabiliyor. Göğüs pompasının yanında önemli bir ihtiyaç olan anne sütü saklama kapları ise tek bir kapakla biberona çevrilebilen tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

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