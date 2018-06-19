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Hepsiburada'dan finansal çözümler

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2018 12:10 | Son Güncelleme

Hepsiburada, Alışveriş Kredisi ve Tedarikçi Finansmanı çözümleriyle müşteri ve tedarikçi işletmelere yeni finansman fırsatları sağlıyor

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, Alışveriş Kredisi ve Tedarikçi Finansmanı çözümleriyle müşteri ve tedarikçi işletmelere yeni finansman fırsatları sağlıyor, Türk ekonomisini canlandırıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada müşterilerine sunduğu 14 milyon ürün çeşidi ile bir yandan pazara farklılık getirirken, diğer yandan da 23 milyon tekil ziyaretçi ve 12 binden fazla marka ve işletmenin hayatını kolaylaştıran yeni finansal çözümler sunuyor.

Türkiye'de ve e-ticaret sektöründe bir ilk olan Alışveriş Kredisi ve Tüketici Finansmanı çözümleri sayesinde e-ticaret ekosisteminin ve ticaretin canlanması hedefleniyor.

Müşteriler, kategorisi ne olursa olsun, artık Hepsiburada üzerinden seçtikleri ürünler için sigorta ve tahsis ücreti ödemeden anında kredili alışveriş yapabiliyor. Türkiye'de ilk defa uygulanan sistem ile 7/24 hem web hem de mobilden birkaç dakika içinde kolaylıkla kredili alışveriş yapılabiliyor.

Hepsiburada üzerinden diledikleri ürünleri sepetlerine atan müşteriler, satın alma işlemi öncesinde kendilerine özel indirimli kredi ve faiz oranlarını görerek alışverişlerini kolayca tamamlayabiliyor. Kredilendirme, oluşturulan sepete göre tanımlandığından Hepsiburada'daki 14 milyon ürün çeşidinin tamamı için bu fırsattan faydalanmak mümkün.

Alışveriş Kredisi çözümü kapsamında İş Bankası, Garanti Bankası ve Yapı Kredi ile işbirliği yapan Hepsiburada, yakında farklı bankaları da sürece dahil edecek.

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- Hepsiburada’dan ekonomiye 100 milyon TL’lik hacim katkısı

Hepsiburada Alışveriş Kredisi'ne son 2 çeyrekte 50 binin üzerinde müşteriden talep geldi. Hepsiburada Alışveriş Kredisi ile Eylül 2017 ila Mayıs 2018 tarihleri arasında e-ticaret pazarına 100 milyon liralık kredi başvurusu yapıldı.

Sepet ortalaması 2 bin 200 lira olan kredili alışverişlerin ortalama yüzde 60'ı web üzerinden gelirken, yüzde 40'ı mobil cihazlardan oldu. Düşük faiz oranlarıyla dikkati çeken Alışveriş Kredisi'ni kullanan müşterilerin yüzde 40'ı 7 ila 12 ay vade seçeneğini tercih etti.

Şimdiye kadar en çok İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli Antalya, Balıkesir ve Manisalı müşteriler Alışveriş Kredisi kullandı. Müşteriler, cep telefonu, ev elektroniği, küçük ev aletleri, fotoğraf makinesi, kamera, video oyunu, spor malzemeleri, ev/dekorasyon, saat, aksesuar, otomotiv başta olmak üzere çeşitli kategorilerdeki ihtiyaçlarını Alışveriş Kredisi ile ödedi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Mali İşler Grup Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Korhan Öz, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizi ihtiyaçlarını ertelemeden istedikleri ürünlerle hızlı ve kolay bir şekilde buluşturmak bizim için çok önemli. Bir yandan ürün çeşitliliği sunarken, öte yandan da bu çeşitliliği müşterilerimize en uygun finansal çözümlerle sunmak için çalışıyoruz. Alışveriş Kredisi çözümüyle müşterilerimizin münferit ihtiyaçlarının yanı sıra ev kurma, doğum, okul alışverişi ve özel günler gibi finansal açıdan desteğe ihtiyaç duydukları dönemlerde onların yanında oluyoruz. Ürün ya da kategori kısıtlaması olmaksızın müşterilerimiz ihtiyaçları her ne olursa olsun, birkaç dakika içinde en uygun kredi oranlarıyla sahip olma imkanına sahipler. Bu çözüm tüketicilerin hayatlarını kolaylaştırmanın yanında e-ticareti ve Türkiye ekonomisini de hareketlendirecektir."

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