Hepsiburada'dan finansal çözümler

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, Alışveriş Kredisi ve Tedarikçi Finansmanı çözümleriyle müşteri ve tedarikçi işletmelere yeni finansman fırsatları sağlıyor, Türk ekonomisini canlandırıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada müşterilerine sunduğu 14 milyon ürün çeşidi ile bir yandan pazara farklılık getirirken, diğer yandan da 23 milyon tekil ziyaretçi ve 12 binden fazla marka ve işletmenin hayatını kolaylaştıran yeni finansal çözümler sunuyor.

Türkiye'de ve e-ticaret sektöründe bir ilk olan Alışveriş Kredisi ve Tüketici Finansmanı çözümleri sayesinde e-ticaret ekosisteminin ve ticaretin canlanması hedefleniyor.

Müşteriler, kategorisi ne olursa olsun, artık Hepsiburada üzerinden seçtikleri ürünler için sigorta ve tahsis ücreti ödemeden anında kredili alışveriş yapabiliyor. Türkiye'de ilk defa uygulanan sistem ile 7/24 hem web hem de mobilden birkaç dakika içinde kolaylıkla kredili alışveriş yapılabiliyor.

Hepsiburada üzerinden diledikleri ürünleri sepetlerine atan müşteriler, satın alma işlemi öncesinde kendilerine özel indirimli kredi ve faiz oranlarını görerek alışverişlerini kolayca tamamlayabiliyor. Kredilendirme, oluşturulan sepete göre tanımlandığından Hepsiburada'daki 14 milyon ürün çeşidinin tamamı için bu fırsattan faydalanmak mümkün.