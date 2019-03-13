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Hepsiburada'dan İzmir'de E-ticaret Zirvesi

FİNANS HABERLERİ  | 13.03.2019 10:18 | Son Güncelleme

E-ticaret platformu Hepsiburada, İzmir'de esnaf ve girişimcileri e-ticaret ile tanıştırmayı hedefleyerek E-Ticaret Zirvesi düzenledi.

Hepsiburada'dan İzmir'de E-ticaret Zirvesi

İZMİR, (DHA) - E-ticaret platformu Hepsiburada, İzmir'de esnaf ve girişimcileri e-ticaret ile tanıştırmayı hedefleyerek E-Ticaret Zirvesi düzenledi.

E-ticaret platformu Hepsiburada, Anadolu'nun farklı illerindeki girişimcileri ve esnafı e-ticaret ile tanıştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamında İzmir'de E-Ticaret Zirvesi düzenleyen şirket, 550'nin üzerinde işletme sahibiyle bir araya gelerek dijital dönüşüm ve e-ticaret üzerine oturumlar gerçekleştirdi.

İzmir'de bir otelin toplantı salonunda düzenlenen İzmir E-Ticaret Zirvesi'ne İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkan Yardımcısı H. İbrahim Gökçüoğlu ve İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de katılarak sektöre yönelik görüş ve öngörülerini paylaştı. Kolay İhracat Modeli ile ilgili bilgilerin aktarıldığı zirvede, sektöre İzmir'den yön veren firma sahipleri de deneyimlerini paylaştı.

Açılış konuşmasını yapan Hepsiburada Kurumsal İletişim ve İlişkiler Grup Başkanı Koray Öztürkler, Türkiye'nin 2023 yılı 350 milyar liralık e-ticaret hedefini gerçekleştirmeyi desteklemek için tüm İzmirli işletmelere, işlerini e-ticarete taşımaları konusunda çağrıda bulundu.

E-TİCARET HACMİ 2.8 TRİLYON

Zamanın en önemli değer olduğunu hatırlatan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise, "2018 yılında dünyada perakende e-ticaret hacmi 2.8 trilyon dolar olarak belirtilmiştir. Zamanın en önemli değer olduğu günümüzde bu kaybı sıfırlayan yada minimize eden her dijital çözümler çok hızlı bir şekilde tüm kesimler tarafından benimsenmeye başladı. Her ne kadar kaliteli ve doğru fiyatlandırmaya sahip üretim de yapsanız, hizmet de sunsanız, bunu teknoloji ile birleştiremediğinizde rekabet gücünüzü kaybetmeniz kaçınılmazdır. Elektronik platformlarda yapılan ticaret hızla büyümüş ve yaygınlaşmıştır. Bugün dünyanın en büyük perakende şirketine baktığımızda hiçbir mağazaya sahip olmadığını görüyoruz. Bu da e-ticaretin gücünü ve gelecekte daha büyük bir ivme kazanacağını bize gösteren en somut örnek" dedi.

MÜŞTERİLERE AVANTAJLARI

İzmir'de E-Ticaret Zirvesi'nin ikincisini düzenlediklerini söyleyen Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, "Özgün iş modelimiz pazaryeri ekosistemiyle tüm işletmelere ülkemizin ve dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimizle buluşturuyoruz. Pazaryeri üyeleri; mağaza açmak için ayrı bir ücret ödemiyor, Hepsiburada'nın yaptığı tüm banka anlaşmalarından yararlanabiliyor, avantajlı kargo fiyatlarını kullanarak maliyetlerini azaltıyor. Anadolu'nun farklı illerinde gerçekleştirdiğimiz Hepsiburada E-Ticaret Zirveleriyle de işletmelerin işlerini e-ticarete taşımasına destek oluyoruz" diye konuştu.

ZİRVE FARKLI İLLERDE DEVAM EDECEK

Türkiye'de e-ticaretin büyümesi, derinleşmesi için birçok aksiyon aldıklarını belirten Erturan, "Bunlardan bir tanesi de pazaryerindeki iş ortaklarımızı, Türkiye'deki iş ortaklarını, KOBİ'leri, markaları hem Türkiye'ye hem dünyaya açabilecek bir platforma sahibiz. Düzenlediğimiz zirveler aracılığıyla Hepsiburada platformuna giren iş ortaklarımız bu dönem içerisinde bizde satışlarını yapmaya başladı, işlerini büyüttü ve markalarını tüm Türkiye'de tanıtabildiler. Özellikle İzmir'deki zirveden sonra şu anda platformumuzda satış yapan iş ortaklarımız bizim en büyük iş ortaklarımızdan oldu. Bunu İzmir'de tekrar gerçekleştirmek önemli çünkü İzmir ülkemizdeki önemli ticaret merkezlerinden biri. Türkiye'nin farklı illerinde zirvelerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

KADINLARA POZİTİF DESTEK VERİYORUZ

4 binin üzerine kadının platform üzerinden satış yaptığını söyleyen Erturan, "Çok desteklediğimiz ve gönül bağı kurduğumuz girişimci kadınlara teknoloji gücü programı ile teknolojiyi kadınlara sunuyoruz. Türkiye'nin her yerinde el emeği göz nuru üretim yapan, farklı alanlarda fikirleri olan kadınlarımız var. Bazılarının bu girişimi yapmak için yeterli oranda kaynağı yok. Biz de kadın girişimcilere hem Türkiye'de farklı yerde ürünlerini satabilmeleri hem de kendi markalarını yaratabilmeleri için biraz da pozitif ayrımcılık göstererek destek oluyoruz. Onlara dijital fotoğraf çekim hizmeti verip, farklı komisyon oranları sunuyoruz. Ürünlerini ön plana çıkarıyoruz. 4 binin üzerinde kadın girişimcimiz platformumuzda satış yapıyor fakat bu sayı çok yetersiz, daha fazla kadına ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ekonomimizin gelişmesi için her zaman desteklediğimiz konulardan biri de e-ihracat konusu. Türk ürün ve markalarının dünyaya açılması için platformumuzu İngilizce ve Arapça dillerindeki aplikasyonumuzu da hayata geçirerek adım attık. Afrika'ya, Rusya'ya, Türki Cumhuriyetlere, Avrupa'daki ülkelere birçok satış yapmaya başladık. Her türlü ürün grubundan satış yapıyoruz" dedi.

Hepsiburada'dan İzmir'de E-ticaret ZirvesiHepsiburada'dan İzmir'de E-ticaret ZirvesiHepsiburada'dan İzmir'de E-ticaret ZirvesiHepsiburada'dan İzmir'de E-ticaret Zirvesi

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