Hepsiburada'dan İzmir'de E-ticaret Zirvesi

İZMİR, (DHA) - E-ticaret platformu Hepsiburada, İzmir'de esnaf ve girişimcileri e-ticaret ile tanıştırmayı hedefleyerek E-Ticaret Zirvesi düzenledi. E-ticaret platformu Hepsiburada, Anadolu'nun farklı illerindeki girişimcileri ve esnafı e-ticaret ile tanıştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamında İzmir'de E-Ticaret Zirvesi düzenleyen şirket, 550'nin üzerinde işletme sahibiyle bir araya gelerek dijital dönüşüm ve e-ticaret üzerine oturumlar gerçekleştirdi. İzmir'de bir otelin toplantı salonunda düzenlenen İzmir E-Ticaret Zirvesi'ne İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkan Yardımcısı H. İbrahim Gökçüoğlu ve İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de katılarak sektöre yönelik görüş ve öngörülerini paylaştı. Kolay İhracat Modeli ile ilgili bilgilerin aktarıldığı zirvede, sektöre İzmir'den yön veren firma sahipleri de deneyimlerini paylaştı. Açılış konuşmasını yapan Hepsiburada Kurumsal İletişim ve İlişkiler Grup Başkanı Koray Öztürkler, Türkiye'nin 2023 yılı 350 milyar liralık e-ticaret hedefini gerçekleştirmeyi desteklemek için tüm İzmirli işletmelere, işlerini e-ticarete taşımaları konusunda çağrıda bulundu.

E-TİCARET HACMİ 2.8 TRİLYON Zamanın en önemli değer olduğunu hatırlatan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise, "2018 yılında dünyada perakende e-ticaret hacmi 2.8 trilyon dolar olarak belirtilmiştir. Zamanın en önemli değer olduğu günümüzde bu kaybı sıfırlayan yada minimize eden her dijital çözümler çok hızlı bir şekilde tüm kesimler tarafından benimsenmeye başladı. Her ne kadar kaliteli ve doğru fiyatlandırmaya sahip üretim de yapsanız, hizmet de sunsanız, bunu teknoloji ile birleştiremediğinizde rekabet gücünüzü kaybetmeniz kaçınılmazdır. Elektronik platformlarda yapılan ticaret hızla büyümüş ve yaygınlaşmıştır. Bugün dünyanın en büyük perakende şirketine baktığımızda hiçbir mağazaya sahip olmadığını görüyoruz. Bu da e-ticaretin gücünü ve gelecekte daha büyük bir ivme kazanacağını bize gösteren en somut örnek" dedi. MÜŞTERİLERE AVANTAJLARI İzmir'de E-Ticaret Zirvesi'nin ikincisini düzenlediklerini söyleyen Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, "Özgün iş modelimiz pazaryeri ekosistemiyle tüm işletmelere ülkemizin ve dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimizle buluşturuyoruz. Pazaryeri üyeleri; mağaza açmak için ayrı bir ücret ödemiyor, Hepsiburada'nın yaptığı tüm banka anlaşmalarından yararlanabiliyor, avantajlı kargo fiyatlarını kullanarak maliyetlerini azaltıyor. Anadolu'nun farklı illerinde gerçekleştirdiğimiz Hepsiburada E-Ticaret Zirveleriyle de işletmelerin işlerini e-ticarete taşımasına destek oluyoruz" diye konuştu.