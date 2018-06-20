Hepsiburada’dan KDV indirimi

İSTANBUL, (DHA) - Hepsiburada, 'KDV’si Bizden' sloganıyla her ay bilgisayar kategorisindeki çeşitli ürünleri KDV kadar indirim yaparak sunmaya başladığını açıkladı. Bugün saat 18.00’den itibaren bilgisayar, USB bellek, LCD monitör, bilgisayar bileşenleri, veri depolama ürünleri, kulaklık, oyuncu ekipmanları ve daha birçok üründe KDV kadar indirimle satışa sunulacak.

Hepsiburada’nın KDV’si Bizden fırsat dönemlerinden alınan trend verilerine göre; önceki ay ile karşılaştırıldığında, kadınların bilgisayar ürünlerine gösterdiği rağbetin 2 kat artış gösterdiği ortaya çıktı. Aynı zamanda kadınların çocuklarına ve eşlerine de özel günler için teknoloji ürünleri hediye etme alışkanlığının giderek arttığı açıklandı.

Bilgisayar ürünlerine en fazla talep 26-45 yaş grubundan gelirken, 18-25 yaş grubunu oluşturan gençler ve öğrencilerin de bu kategoriye olan ilgisinin dikkate değer şekilde artış gösterdiği belirtildi. Paylaşılan verilere göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından Bursa, Adana, Antalya, Kocaeli, Manisa ve Balıkesir illeri bilgisayar ürünlerine en fazla talep gösteren iller olarak sıralandı.