Hepsiburada'dan outdoor ürünlerde yüzde 40'a varan indirim

Outdoor kategorisinin alışveriş eğilimlerini inceleyen Hepsiburada, bu yıl outdoor ürünlerine olan ilginin geçen yıla göre yüzde 36 artığını ortaya koydu.

Hepsiburada, kampçılık ve doğa gezilerine yönelik ürünlerinde geleneksel olarak her ay indirim yaparak outdoor tutkunlarının ihtiyaçlarını karşılıyor.

Geniş ürün çeşitliliğiyle her ihtiyaca cevap veren şirket, "Hepsiburada Outdoor Festivali" kapsamında yüzde 40’a varan ekstra indirimler sunuyor. Kampanya; kamp sandalyeleri, termoslar, outdoor montlar, botlar, kampçılık malzemeleri, aksiyon kameraları, saatler ve daha birçok ürünü kapsıyor.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada’nın, doğayı ve maceraseverlerin yüzünü güldürecek kampanyası başladı.

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, kamp sandalyelerinden termoslara, sırt çantasından giyim ve ayakkabı ürünlerine, sandalyeden şişme yatağa, çadırdan aksiyon kameralarına kadar geniş ürün yelpazesinde yüzde 40'a varan ekstra indirimler sunuyor.

Kadınların geçen yıla göre yüzde 100 daha fazla alışveriş yaptığı kategoride, en çok kamp sandalyeleri ve termoslar tercih edildi.

En çok alışveriş yapan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya ve Muğla olarak sıralanırken, yaş grubu ise 26 ila 45 aralığında oldu.

Hepsiburada’da, dayanıklı ve kolay taşınan valizlerden hafif ve taşıması pratik açılır katlanır sandalyelere ve kolay kurulan, soğuktan koruyan ve yağmur geçirmeyen çadırlara, uzun süre sıcaklığı koruyan termoslardan kamp hayatına uygun dayanıklı muglara, matlardan çadır içinde konfor sağlayan çift kişilik şişme yataklara kadar yüzlerce kamp ürünü yer alıyor.

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- "Termosta çelik yapıda olan ürünleri tercih edin"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, tek kullanımlık plastik şişelerin çevreye ve insan sağlığına zarar verdiğini belirterek, termos alacaklara, plastik termoslarda Bisphenol A'sız (BPA), plastik olmayan termoslarda ise hem içi hem dışı çelik yapıda olan ürünleri tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu.