FİNANS

Hepsiburada'dan outdoor ürünlerde yüzde 40'a varan indirim

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2018 14:23 | Son Güncelleme

"Hepsiburada Outdoor Festivali" kapsamındaki indirimler, 21 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, kamp sandalyelerinden termoslara, sırt çantasından giyim ve ayakkabı ürünlerine, sandalyeden şişme yatağa, çadırdan aksiyon kameralarına kadar geniş ürün yelpazesinde yüzde 40'a varan ekstra indirimler sunuyor.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada’nın, doğayı ve maceraseverlerin yüzünü güldürecek kampanyası başladı.

Geniş ürün çeşitliliğiyle her ihtiyaca cevap veren şirket, "Hepsiburada Outdoor Festivali" kapsamında yüzde 40’a varan ekstra indirimler sunuyor. Kampanya; kamp sandalyeleri, termoslar, outdoor montlar, botlar, kampçılık malzemeleri, aksiyon kameraları, saatler ve daha birçok ürünü kapsıyor.

Hepsiburada, kampçılık ve doğa gezilerine yönelik ürünlerinde geleneksel olarak her ay indirim yaparak outdoor tutkunlarının ihtiyaçlarını karşılıyor.

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- Outdoor ürünlerine ilgi yüzde 36 arttı

Outdoor kategorisinin alışveriş eğilimlerini inceleyen Hepsiburada, bu yıl outdoor ürünlerine olan ilginin geçen yıla göre yüzde 36 artığını ortaya koydu.

Kadınların geçen yıla göre yüzde 100 daha fazla alışveriş yaptığı kategoride, en çok kamp sandalyeleri ve termoslar tercih edildi.

En çok alışveriş yapan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya ve Muğla olarak sıralanırken, yaş grubu ise 26 ila 45 aralığında oldu.

Hepsiburada’da, dayanıklı ve kolay taşınan valizlerden hafif ve taşıması pratik açılır katlanır sandalyelere ve kolay kurulan, soğuktan koruyan ve yağmur geçirmeyen çadırlara, uzun süre sıcaklığı koruyan termoslardan kamp hayatına uygun dayanıklı muglara, matlardan çadır içinde konfor sağlayan çift kişilik şişme yataklara kadar yüzlerce kamp ürünü yer alıyor.

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- "Termosta çelik yapıda olan ürünleri tercih edin"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, tek kullanımlık plastik şişelerin çevreye ve insan sağlığına zarar verdiğini belirterek, termos alacaklara, plastik termoslarda Bisphenol A'sız (BPA), plastik olmayan termoslarda ise hem içi hem dışı çelik yapıda olan ürünleri tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Termoslara ilginin bu yıl 2017'ye göre yüzde 110 arttığını belirten Hepsiburada verileri, müşterilerinin sağlıklı şişe kullanımı konusunda bilinçlendiğini gösteriyor.

Öte yandan, Hepsiburada'dan alışveriş yapanlar, su geçirmeyen ancak hava alan, rahat ayakkabı ve botlardan adeta bir zırh gibi kötü hava koşullarından koruyacak montlara kolayca ulaşabiliyor. Şirket ayrıca, keyifli anları kayıt altına alarak ölümsüzleştirmek isteyenlere de suya ve yağmura dayanıklı aksiyon kamerasını öneriyor.

"Hepsiburada Outdoor Festivali", 21 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
hepsiburada Outdoor Festivali

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