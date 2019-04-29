FİNANS

Hepsiburada'dan spor ayakkabılarda yüzde 50'ye varan indirim

FİNANS HABERLERİ  | 29.04.2019 13:43 | Son Güncelleme

Spor ayakkabılarda yüzde 50'ye varan indirimlerin sunulacağı festival yarın sona erecek

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, spor ayakkabılarda yüzde 50'ye varan indirimlerin geçerli olacağı Spor Ayakkabı Festivali başlattı.

Hepsiburada'nın açıklamasına göre, yüzde 50'ye varan indirimlerin sunulduğu kampanya, yarın sona erecek.

Adidas, Puma, Crocs, Nike, Slazenger, Hummel, Jump, Reebok, Lescon, Lotto, Lumberjack, New Balance, Kinetix, Skechers, Under Armour gibi çok sayıda markanın ayakkabı modellerinin dahil olduğu kampanya, her yaşa ve bütçeye uygun seçenek sunuyor.

Aynı gün teslimat seçeneğinin de bulunduğu kampanyada, günlük spor ayakkabısı, yürüyüş ve koşu ayakkabısı, spor terlik, outdoor-trekking ayakkabıları, halı saha ayakkabısı, krampon, basketbol ayakkabısı, tenis ayakkabısı, voleybol ayakkabısı gibi çeşit çeşit modeller kampanya kapsamında müşterilere sunuluyor.

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