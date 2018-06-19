Hepsiburada'dan yaz kampanyası

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, sunduğu 14 milyon ürün çeşidi ve 19-21 Haziran'da sunduğu özel yaz kampanyasıyla müşterilerinin tatil sevincine ortak oluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yazın gelmesiyle beraber kampta, plajda ya da bahçede hoş vakit geçirmek isteyenlere sunduğu geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarıyla Hepsiburada, müşterilerinin hayatını kolaylaştırıyor.

Hepsiburada trend verilerine göre, kampseverlerin en çok tercih ettiği ürünler şişme yatak, kamp mutfağı, kamp oturma ve dinlenme ürünleri, çadırlar ve outdoor aksesuarlar olarak sıralanıyor. En çok rağbet gören ilk 3 ürün ise outdoor çanta, şişme yatak ve kamp mutfakları şeklinde... 3 kişilik çadırlara talebin diğer çadır boyutlarına göre yüzde 50 daha fazla olması, kamp tatilinin bir aile aktivitesi olarak yaygınlaştığını gösteriyor.

Hepsiburada'dan temin edilebilecek termos, kamp ocağı, buzluk, soğutucu, yemek pişirme setleri gibi kamp mutfağı ürünleri, yiyeceklerini kendileri hazırlamayı tercih eden kampçıların yardımına koşuyor. Kamp ürünlerine en çok erkekler rağbet ederken, 25 ila 35 yaş arası, en çok kamp yapan yaş grubu olarak öne çıkıyor.