FİNANS

Hepsiburada’dan yılbaşına özel hediye önerileri

FİNANS HABERLERİ  | 06.12.2018 14:32 | Son Güncelleme

Müşterilerinin hayatını yeni yıla girerken de kolaylaştırmak amacıyla yılbaşına özel hediye önerileri hazırlayan Hepsiburada, 18 milyon ürün çeşidini yılbaşına özel fiyatlarla sevdiklerini mutlu etmek isteyen müşterilerinin beğenisine sunuyor - Elektronikten oyuncağa, dizüstü bilgisayardan giyime kadar yüzlerce çeşit ürün, yılbaşına özel avantajlı fiyatlar ve Hepsiburada güvencesiyle müşterilere sunuluyor

İSTANBUL (AA) - Müşterilerinin hayatını yeni yıla girerken de kolaylaştırmak amacıyla yılbaşına özel hediye önerileri hazırlayan Hepsiburada, 18 milyon ürün çeşidini yılbaşına özel fiyatlarla sevdiklerini mutlu etmek isteyen müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Hepsiburada'nın açıklamasına göre, şirket, müşterilerinin hayatını yeni yıla girerken de kolaylaştırmak amacıyla yılbaşına özel hediye önerileri hazırladı. Elektronikten oyuncağa, dizüstü bilgisayardan giyime kadar yüzlerce çeşit ürün, yılbaşına özel avantajlı fiyatlar ve Hepsiburada güvencesiyle müşterilere sunuluyor.

Teknolojinin gelişmesiyle yaygınlaşan akıllı saatler gibi giyilebilir teknoloji ürünleri, portatif özelliğiyle her yerde müzik dinleyebilme imkanı sağlayan bluetooth hoparlörler en çok dikkat çeken ürünler olarak elektronik kategorisinde Hepsiburada'da yerini alıyor. "Eğlenmeden olmaz" diyenlere oyun aksesuarları, kablosuz projektörler, projektör özelliği bulunan hoparlörler; yeni yıla yeni telefon diyenlere ise, yüksek performans ve yapay zeka destekli kamerası ile Honor Play avantajlı fiyatlarla sadece Hepsiburada'da sunuluyor.

Yeni yıl ruhunu yansıtan beyaz Dell dizüstü bilgisayar, yılbaşı döneminde yalnızca Hepsiburada üzerinden satışa sunuluyor.

Hem çocuklar hem de içindeki çocuğu hiç kaybetmeyenler için birbirinden eğlenceli ürünler Hepsiburada'da müşterilerini beklerken, son dönemde oldukça popüler olan ses dönüştürücü mikrofonlar ise yoğun ilgi görüyor. Hepsiburada'nın ev yaşam kategorisinde sunduğu binlerce çeşit ürünle yılbaşının ışıklı ve renkli ruhunu eve yansıtmak mümkün oluyor.

Yılbaşı neşesini evlerine taşımak isteyenler, Hepsiburada'nın yılbaşı ağaçları, yılbaşı süsleri, yılbaşına özel dekorasyon, ev tekstili ve züccaciye ürünlerini topladığı sayfada, ihtiyaçlarını hızla tamamlıyor. 2019'u karşılarken bakımlı görünmek isteyenler ihtiyaçlarını Hepsiburada Kozmetik ve Kişisel Bakım kategorilerinden tamamlayabiliyor.

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- Çekilişte ne alacağım diye düşünenlere "Girişimci Kadın Hediyeleri" önerisi

Hepsiburada, 2017'de başlattığı Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı ile Türkiye'deki girişimci kadınları ticaret hayatına katılmaları için teşvik ediyor, platformunda sunduğu fırsatlarla onların dijital ekonomiye katılmalarını sağlıyor.

Mobilyadan aksesuara, kişisel bakımdan el emeği ürünlere birçok kategoride müşterilerle buluşan Girişimci Kadın ürünleri, yılbaşı çekilişleri için hem pratik hem anlamlı birer seçenek oluyor. Girişimci kadın ürünlerine https://www.hepsiburada.com/girisimci-kadinlar adresinden ulaşılabiliyor.

Avantajlı indirimlerin yanı sıra sevdiklerine yılbaşı öncesi sürpriz yapmak isteyenler ya da yılbaşı hediyesi almakta geç kalanlar için Hepsiexpress'in aynı gün teslimat seçeneği hayat kurtarıcı oluyor.

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