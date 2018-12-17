Hepsiburada'dan Yıldızlı Ürünler'de net yüzde 30 indirim

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, müşterilerine, yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık'a kadar binlerce üründe Yıldızlı Ürünler Kampanyası kapsamında net yüzde 30 indirim sunuyor.

Hepsiburada'nın açıklamasına göre, şirket, binlerce üründe 21 Aralık'a kadar net yüzde 30 indirim uygulayacak. Başta anne-bebek-oyuncak, kişisel bakım, kozmetik ve hızlı tüketim olmak üzere birçok kategori Yıldızlı Ürünler Kampanyası'nda yer alıyor.

Müşteriler, 21 Aralık'a kadar otomobil lastiğinden drone'a, yazarkasadan avizeye, diş macunundan matkaba, nevresimden mobilyaya, tıraş bıçağından yatağa kadar ihtiyaçlarına net yüzde 30 indirimle kolayca sahip oluyor. Yılın en uzun gecesinden avantajlı alışveriş imkanıyla faydalanmak isteyenler, Hepsiexpress'in aynı gün teslimat seçeneğinden de yararlanabiliyor.

Şirket, yüzde 30 net indirime birçok kategorinin gözde ürünlerini dahil ediyor. Anne bebek ve oyuncak kategorisinin büyük ilgi gören Lego Boost Yaratıcı Alet Çantası da yüzde 30 indirimle müşterilerle buluşuyor. Mesafe, renk ve eğim sensörü teknolojileriyle interaktif robotlar yapılan ve kodlanan oyuncak çocukların yaratıcılıklarını artırıyor. Hobi oyunları arasında yeni görünümüyle oldukça popüler olan Sony Playstation 4 Slim de yıldızlı ürünler arasında bulunuyor.