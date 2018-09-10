FİNANS

Hepsiburada'nın "öğrenci evi" kampanyası Eylül ayı boyunca devam edecek

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2018 11:28 | Son Güncelleme

E-TİCARET platformu Hepsiburada 18-24 yaş aralığındaki müşterilerinin yaptığı mobilya kategorisi alışverişlerinde önceki yıla göre yüzde 101 artış olduğunu açıkladı.

İSTANBUL, (DHA)- E-TİCARET platformu Hepsiburada 18-24 yaş aralığındaki müşterilerinin yaptığı mobilya kategorisi alışverişlerinde önceki yıla göre yüzde 101 artış olduğunu açıkladı. Firma ayrıca Eylül ayı boyunca devam edecek "öğrenci evi" kampanyası ile genç odası takımlarından kanepe ve koltuklara, ev tekstilinden sofra ürünlerine kadar birçok üründe yüzde 40'a varan indirimler yapacağını da duyurdu.

Ağustos ayı alışveriş verilerini inceleyen Hepsiburada, mobilya kategorisi alışverişini en çok artıran yaş grubunun 18-24 yaş aralığı olduğunu ve bu artışın yüzde 101 oranına ulaştığını açıkladı. Elde edilen verilere göre en çok alışveriş yapan iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Muğla, Balıkesir, Tekirdağ, Adana, Manisa, Eskişehir olarak sıralandı.

Öğrencilere yönelik pek çok ürünü bünyesinde bulunduran Hepsiburada, çocuk ve genç odası takımları, çalışma mobilyaları, kanepe ve koltuklar, gardıroplar, yataklar, nevresimler, halılar, banyo tekstil ürünleri, ev gereçleri, perdeler, mutfak ve sofra ürünleri, TV üniteleri ve aksesuarlarında yüzde 40'a varan ekstra indirim fırsatı sunuyor. Küçük evlerde yer kazanmak için en iyi çözümlerden birinin katlanabilir mobilyalarla alan yaratmak olduğunu belirten Hepsiburada yetkilileri, öğrencilere pek çok farklı katlanabilir masa, sandalye, dolap gibi ürünler sunuyor. Ayrıca yaz kış yatağın altını gizli dolap olarak kullanma olanağı sağlayan bazalar da öğrenci evleri için bir seçenek oluşturuyor. Eşyalarını düzenlemek isteyenlere, Hepsiburada’da 200’den fazla baza seçeneği de sunuluyor.

DOĞRU ÇALIŞMA MASASI VE SANDALYE SEÇİMİ OMURGA SAĞLIĞINI KORUYOR

Öğrenciler evdeki vakitlerinin büyük bir kısmını çalışma masalarında geçiriyor. Farklı çalışma pozisyonlarına göre ayarlanabilen ve omurgayı destekleyen çalışma sandalyeleri, çalışmayı daha verimli hale getirirken yorgunluğun da önüne geçiyor. Omurganın doğal eğrisini destekleyen çalışma sandalyeleri, vücut üzerindeki baskı ve gerginliği azaltarak, öğrencilerin çalışmalara odaklanmalarını kolaylaştırıyor.

KİTAPLIK SEÇERKEN KULLANIŞLILIĞINA DİKKAT EDİLMELİ

Öğrenci evlerinin temel unsurlarından biri olan kitaplık seçimiyle ilgili de öneride bulunan Hepsiburada yetkilileri, kitaplık seçerken yükseklik ve derinlik ölçümünün yanı sıra, kitaplığın dayanıklılığı için kullanılan malzemenin göz önüne alınmasını tavsiye ediyor.

Geçtiğimiz günlerde kırtasiye kategorisinde de "okula dönüş" kampanyası başlatan Hepsiburada, bu kapsamdaki indirimlerini de sürdürüyor.

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