İSTANBUL, (DHA)- E-TİCARET platformu Hepsiburada 18-24 yaş aralığındaki müşterilerinin yaptığı mobilya kategorisi alışverişlerinde önceki yıla göre yüzde 101 artış olduğunu açıkladı. Firma ayrıca Eylül ayı boyunca devam edecek "öğrenci evi" kampanyası ile genç odası takımlarından kanepe ve koltuklara, ev tekstilinden sofra ürünlerine kadar birçok üründe yüzde 40'a varan indirimler yapacağını da duyurdu.

Ağustos ayı alışveriş verilerini inceleyen Hepsiburada, mobilya kategorisi alışverişini en çok artıran yaş grubunun 18-24 yaş aralığı olduğunu ve bu artışın yüzde 101 oranına ulaştığını açıkladı. Elde edilen verilere göre en çok alışveriş yapan iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Muğla, Balıkesir, Tekirdağ, Adana, Manisa, Eskişehir olarak sıralandı.

Öğrencilere yönelik pek çok ürünü bünyesinde bulunduran Hepsiburada, çocuk ve genç odası takımları, çalışma mobilyaları, kanepe ve koltuklar, gardıroplar, yataklar, nevresimler, halılar, banyo tekstil ürünleri, ev gereçleri, perdeler, mutfak ve sofra ürünleri, TV üniteleri ve aksesuarlarında yüzde 40'a varan ekstra indirim fırsatı sunuyor. Küçük evlerde yer kazanmak için en iyi çözümlerden birinin katlanabilir mobilyalarla alan yaratmak olduğunu belirten Hepsiburada yetkilileri, öğrencilere pek çok farklı katlanabilir masa, sandalye, dolap gibi ürünler sunuyor. Ayrıca yaz kış yatağın altını gizli dolap olarak kullanma olanağı sağlayan bazalar da öğrenci evleri için bir seçenek oluşturuyor. Eşyalarını düzenlemek isteyenlere, Hepsiburada’da 200’den fazla baza seçeneği de sunuluyor.