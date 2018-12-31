Hepsiburada'nın satışları 2018'de yüzde 60 arttı

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada'da 2018 yılında yapılan alışverişler geçen seneye göre yüzde 60 artarken, en çok bebek bezi satışı gerçekleşti. Hepsiburada'nın, 2018 yılı e-ticaret alışkanlık ve eğilimlerini açıkladığı Trend Raporu'na göre, şirketin satışları bu yıl 2017'e göre yüzde 60 artış göstedi. Bu yıl Hepsiburada'dan en çok alışveriş yapılan ilk 5 kategori, "temel tüketim ve gıda", "sağlık ve güzellik", "kitap", "anne-bebek ve oyuncak" ile "hırdavat" oldu. 2017ye göre ise sipariş adetlerinde en çok büyüme gerçekleştiren ürün kategorisi; ofis kırtasiye olurken, kozmetik, müzik ve bahçe kategorileri takip etti. En fazla talep gösterilen ürünlerin başında bebek bezi, toz deterjan, akıllı bileklik, bulaşık yıkama kapsülü ve şarj edilebilir diş fırçası geldi. En çok satın alınan ürün bu sene de bebek bezi oldu. Ürünlerin seçilen adrese hızlıca teslim edilerek müşterileri taşıma zahmetinden kurtarması ve özel fiyat avantajları sebebiyle aileler bebek bezini Hepsiburada'dan almayı tercih etti.

- Yerli ve milli ürünlere ilgi yüzde 100 arttı Hepsiburada trend raporu bu yıl Hepsiburada platformu üzerinden yerli ve milli ürünlere olan ilginin yüzde 100'e yakın artış gösterdiğini ortaya koydu. Bu büyümeyi değerlendiren Hepsiburada Kurumsal İletişim ve İlişkiler Grup Başkanı Koray Öztürkler, şirket olarak, açıklanan genel ekonomi programı ve söylemler çerçevesinde cari açığı önleyecek, yerli ürünleri destekleyen politikaları benimsediklerini ve düzenledikleri kampanyalarla yerli ürünlere olan talebin artmasını teşvik ettiklerini bildirdi. Ticaret Bakanlığı tarafından yürürlüğe alınan "Yerli Üretim" logosunun yerli ürünlerin kolayca fark edilerek, tercih edilmesini teşvik edici güçlü bir uygulama olduğunu bildiren Öztürkler, "Biz de platformumuzda yerli üretim ürün tanıtımında, bu logoyu yayınlandığı şekilde ürün görsellerimizde hemen kullanmaya başladık. Bu uyarlama ve çevresinde yaptığımız kampanyalar yerli milli ürünlere olan talebi olumlu anlamda arttırdı. Platformumuz üzerinden yerli ürünlere olan ilginin %100 oranında artmış olmasından da büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.