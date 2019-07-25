"hepsiyurtdışından", Türk tüketicisinin hizmetinde

Yeni hizmet kapsamında oto aksesuarlarından spor/outdoor ürünlerine, kozmetikten teknoloji ürünlerine, modadan ev ve mutfak gereçlerine kadar binlerce farklı ürünü Türkiye’deki müşterilerine sunmaya başlayan platform, dünyada doğudan-batıya küresel e-ticarette bir merkez üssü olmayı hedefliyor.

Hepsiburada, geniş ürün çeşidinin yanı sıra, müşterilerinin Türkiye’de bulunmayan ürünlere de güvenle, kolay, ekonomik ve hızlı bir şekilde ulaşması amacıyla "hepsiyurtdışından" hizmetini devreye aldı.

Hepsiburada açıklamasına göre, 35'den fazla kategoride, 24 milyonu aşkın ürün çeşidiyle aylık 100 milyonun üzerinde ziyarete ev sahipliği yapan e-ticaret platformu Hepsiburada, müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayarak hayatlarını kolaylaştırmak için hizmetlerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, müşterilerinin Türkiye’de bulunmayan ürünlere birkaç tıkla, zahmetsizce ulaşabilmesi için "hepsiyurtdışından" ismini verdiği hizmeti başlattı.

Verilen bilgiye göre, yeni hizmet ile "www.hepsiburada.com/kampanyalar/hepsi-yurt-disindan" internet sayfasına gidilerek Türkiye’de bulunmayan binlerce ilgi çekici ürünü incelemek mümkün oluyor.

Ayrıca Hepsiburada platformundaki herhangi bir ürün detay sayfasında görülebilen hepsiyurtdışından etiketiyle de yurt dışından sipariş edilebilecek ürünler kolayca ayrıştırılabiliyor.

Beğenilen ürünler sepete eklendiğinde gümrük vergisi otomatik olarak hesaplanıyor ve yurt dışından gelecek ürünler için ekstra bir kargo ücreti ödenmiyor. Satın alma ve sonrası tüm süreçlerde müşteriler Hepsiburada’nın yüksek hizmet standartları ve güvencesiyle kaliteli bir yurt dışı alışverişi deneyimi yaşıyor.

- Gümrükle uğraşma ve ekstra kargo devri sona erdi

Yeni hizmet ile satın alınan ürünler için gümrük bedeli, seçilen ürünler alışveriş sepetine eklendiği anda hesaplanıyor ve tüm gümrük işlemleri Hepsiburada güvencesiyle gerçekleştiriliyor.

Yurt dışından gelecek ürünün kargosu ne kadar tutar derdine son veren platform, hepsiyurtdışından hizmeti kapsamında yapılan alışverişleri de Türkiye’deki kargo bedelleri ile müşterilerine sunuyor. Böylece müşteriler beğendikleri ürüne Türkiye’den alışveriş yaparmış gibi kolay ve zahmetsizce ulaşabiliyor.