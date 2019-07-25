FİNANS

"hepsiyurtdışından", Türk tüketicisinin hizmetinde

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2019 13:34 | Son Güncelleme

Hepsiburada, "hepsiyurtdışından" hizmetini devreye aldı

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, müşterilerinin Türkiye’de bulunmayan ürünlere birkaç tıkla, zahmetsizce ulaşabilmesi için "hepsiyurtdışından" ismini verdiği hizmeti başlattı.

Hepsiburada açıklamasına göre, 35'den fazla kategoride, 24 milyonu aşkın ürün çeşidiyle aylık 100 milyonun üzerinde ziyarete ev sahipliği yapan e-ticaret platformu Hepsiburada, müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayarak hayatlarını kolaylaştırmak için hizmetlerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

Hepsiburada, geniş ürün çeşidinin yanı sıra, müşterilerinin Türkiye’de bulunmayan ürünlere de güvenle, kolay, ekonomik ve hızlı bir şekilde ulaşması amacıyla "hepsiyurtdışından" hizmetini devreye aldı.

Yeni hizmet kapsamında oto aksesuarlarından spor/outdoor ürünlerine, kozmetikten teknoloji ürünlerine, modadan ev ve mutfak gereçlerine kadar binlerce farklı ürünü Türkiye’deki müşterilerine sunmaya başlayan platform, dünyada doğudan-batıya küresel e-ticarette bir merkez üssü olmayı hedefliyor.

- "hepsiyurtdışından" nasıl çalışıyor

Verilen bilgiye göre, yeni hizmet ile "www.hepsiburada.com/kampanyalar/hepsi-yurt-disindan" internet sayfasına gidilerek Türkiye’de bulunmayan binlerce ilgi çekici ürünü incelemek mümkün oluyor.

Ayrıca Hepsiburada platformundaki herhangi bir ürün detay sayfasında görülebilen hepsiyurtdışından etiketiyle de yurt dışından sipariş edilebilecek ürünler kolayca ayrıştırılabiliyor.

Beğenilen ürünler sepete eklendiğinde gümrük vergisi otomatik olarak hesaplanıyor ve yurt dışından gelecek ürünler için ekstra bir kargo ücreti ödenmiyor. Satın alma ve sonrası tüm süreçlerde müşteriler Hepsiburada’nın yüksek hizmet standartları ve güvencesiyle kaliteli bir yurt dışı alışverişi deneyimi yaşıyor.

- Gümrükle uğraşma ve ekstra kargo devri sona erdi

Yeni hizmet ile satın alınan ürünler için gümrük bedeli, seçilen ürünler alışveriş sepetine eklendiği anda hesaplanıyor ve tüm gümrük işlemleri Hepsiburada güvencesiyle gerçekleştiriliyor.

Yurt dışından gelecek ürünün kargosu ne kadar tutar derdine son veren platform, hepsiyurtdışından hizmeti kapsamında yapılan alışverişleri de Türkiye’deki kargo bedelleri ile müşterilerine sunuyor. Böylece müşteriler beğendikleri ürüne Türkiye’den alışveriş yaparmış gibi kolay ve zahmetsizce ulaşabiliyor.

- Şeffaf, güvenilir uluslararası ticaret

Hepsiburada “hepsiyurtdışından” ile müşterilerinin Türkiye’de olmayan ürünleri yerli bir platform aracılıyla temin edebilmelerini sağlarken, öte yandan da yurt dışından yapılan alışverişlerin A’dan Z’ye her adımının şeffaf ve takip edilebilir olmasını sağlıyor.

Müşteriler, satın alınan ürünlerin niteliklerinden içeriklerine, gümrüklemeden kargolamaya kadar olan tüm aşamaları, takip edilebiliyor ve belgeleyebiliyor.

Hizmet aynı zamanda yurt dışından alışveriş sürecinde yer alan tüm aktörlerin vergi yükümlülüklerinin doğru ve zamanında ödenmesini sağlayan alt yapıya da sahip bulunuyor.

- En çok talep gören ürünler telefon aksesuarları, saat ve gözlük

Hepsiburada, henüz platform üzerinde çok yeni sunulan hepsiyurtdışından’da en çok talep gören ürünleri paylaştı.

Verilen bilgiye göre, yurt dışından en çok talep gören ürünler; telefon aksesuarları, saat, gözlük gibi aksesuarlar ve makyaj ürünleri, hayatı kolaylaştıran ev, mutfak ve banyo gereçleri olarak sıralandı.

Gözyaşlarıyla izledi: 'Bugün benim bayramım' dediGözyaşlarıyla izledi: 'Bugün benim bayramım' dedi
Araştırma - Ürünün "puanı" markasından daha önemliAraştırma - Ürünün "puanı" markasından daha önemli
Sektörel güven hizmet ve parekendede düştü, inşaatta yükseldi (2)Sektörel güven hizmet ve parekendede düştü, inşaatta yükseldi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hepsiburada

En Çok Okunan Haberler

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Piyasalardan faiz kararına ilk tepki

Piyasalardan faiz kararına ilk tepki

Resmen açıklandı! O süre uzatıldı

Resmen açıklandı! O süre uzatıldı

Tercih eden öğrencilere burs ve iş garantisi

Tercih eden öğrencilere burs ve iş garantisi

5 milyon araç sahibi bu düzenlemeyi bekliyor

5 milyon araç sahibi bu düzenlemeyi bekliyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'li Bilge: Fındık fiyatı en az 20 lira açıklanmalı

CHP'li Bilge: Fındık fiyatı en az 20 lira açıklanmalı

Araştırma - Ürünün "puanı" markasından daha önemli

Araştırma - Ürünün "puanı" markasından daha önemli

Sektörel güven hizmet ve parekendede düştü, inşaatta yükseldi (2)

Sektörel güven hizmet ve parekendede düştü, inşaatta yükseldi (2)

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı yüzde 76.2'ye geriledi (2)

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı yüzde 76.2'ye geriledi (2)

Reel kesim güven endeksi 4.2 puan düşüşle 98.3'e indi (2)

Reel kesim güven endeksi 4.2 puan düşüşle 98.3'e indi (2)

PİYASALAR

PİYASALAR

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.