Her 10 kartlı ödemeden biri temassız

İSTANBUL (AA) - Bankalararası Kart Merkezince (BKM), ağustos sonu itibarıyla Türkiye'de kullanılan kart adedinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 arttığı, her 10 kartlı ödemeden birinin de temassız yapıldığı bildirildi.

BKM tarafından ağustos ayı kartlı ödeme verileri açıklandı.

Buna göre, ağustos sonu itibarıyla Türkiye'de 68,2 milyon kredi kartı ve 159 milyon banka kartı bulunuyor. Geçen yılın ağustos ayına göre kredi kartı sayısı yüzde 5, banka kartı sayısı ise yüzde 14 yükseldi. Böylece Türkiye'de kullanılan kart adedi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 artarak 227,2 milyona ulaştı.

Bu dönemde, banka ve kredi kartlarıyla toplam 83,6 milyar liralık ödeme yapıldı. Bu ödemenin 71,2 milyar lirası kredi kartları, 12,4 milyar lirası banka kartlarıyla gerçekleştirildi.

Banka kartıyla ödemelerde ağustosta 2018'in aynı ayına göre yüzde 33 artış yaşanırken, bu oran kredi kartında yüzde 15 oldu. Toplam kartlı ödemelerdeki artış oranı ise yüzde 18 düzeyinde kaydedildi.