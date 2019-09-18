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Her 10 kartlı ödemeden biri temassız

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2019 13:03 | Son Güncelleme

BKM verilerine göre, Türkiye'de ağustos sonu itibarıyla her 10 kartlı ödemeden biri temassız gerçekleştirildi - Türkiye'de kullanılan kart adedi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 artarak 227,2 milyona ulaşırken, kartlı ödeme tutarı 83,6 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Bankalararası Kart Merkezince (BKM), ağustos sonu itibarıyla Türkiye'de kullanılan kart adedinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 arttığı, her 10 kartlı ödemeden birinin de temassız yapıldığı bildirildi.

BKM tarafından ağustos ayı kartlı ödeme verileri açıklandı.

Buna göre, ağustos sonu itibarıyla Türkiye'de 68,2 milyon kredi kartı ve 159 milyon banka kartı bulunuyor. Geçen yılın ağustos ayına göre kredi kartı sayısı yüzde 5, banka kartı sayısı ise yüzde 14 yükseldi. Böylece Türkiye'de kullanılan kart adedi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 artarak 227,2 milyona ulaştı.

Bu dönemde, banka ve kredi kartlarıyla toplam 83,6 milyar liralık ödeme yapıldı. Bu ödemenin 71,2 milyar lirası kredi kartları, 12,4 milyar lirası banka kartlarıyla gerçekleştirildi.

Banka kartıyla ödemelerde ağustosta 2018'in aynı ayına göre yüzde 33 artış yaşanırken, bu oran kredi kartında yüzde 15 oldu. Toplam kartlı ödemelerdeki artış oranı ise yüzde 18 düzeyinde kaydedildi.

- Her 2 kredi kartından biri temassız özelliği taşıyor

"Nakitsiz ödemeler toplumu" olma yolunda en önemli ödeme yöntemlerinden birinin temassız teknolojisi olduğu görülürken, veriler, bugün her 10 kartlı ödemeden birinin artık temassız gerçekleştiğini ortaya koydu. Söz konusu gelişmede, temassız ödemede işlem limitinin 120 liraya çıkması etkili oldu.

Türkiye'de ağustos sonu itibarıyla 30,9 milyon temassız banka kartı, 34,8 milyon da temassız kredi kartı bulunuyor. Bu da cüzdanlarda yer alan her 2 kredi kartından birinin temassız özellik taşıdığını ortaya koydu.

Toplama bakıldığında ise toplu taşıma, akaryakıt istasyonları, market ve restoranlarda hızla yaygınlaşan temassız teknolojisiyle uyumlu kart sayısı 65,7 milyon oldu.

Verilere bakıldığında, temassız kartların payının kabul noktalarında da hızlı artışını sürdürdüğü görüldü. Temassız terminal adedi ağustos sonu itibarıyla 1,51 milyona ulaşırken, bu rakamın toplam içindeki payı yüzde 62'ye ulaştı. Bu da her 5 terminalden 3'ünde temassız ödeme yapılabildiğine işaret etti.

En çok temassız işlem yapılan iş yerleri ise sırasıyla market, yemek, ulaşım ve akaryakıt sektörlerinde yer aldı.

- Temassız ödemelerde son 3 yılda 10 kat artış

Hem kart tarafında hem de kart kabul noktası tarafında görülen yaygınlaşma, temassız ödemeler tarafına da yansıdı. Günlük temassız işlem adedi ağustosta 1,5 milyona ulaşırken, aylık temassız işlem adedi son 3 yılda 10 kat arttı.

Mağaza içi yapılan ödemeler baz alındığında, 3 yıl önce yüzde 1 olan temassız ödeme payı ağustosta yüzde 9'a ulaştı. 25 Ağustos'ta ise günlük işlemler içinde temassız ödeme oranı yüzde 10'a yükseldi.

Temassız ödeme adedinin ise Ağustos 2016'da bulunduğu 4 milyon düzeyinden, Ağustos 2019 itibarıyla 42 milyona çıktığı görüldü. Son 3 yılda yaşanan bu gelişim, kullanıcıların ve iş yerlerinin temassız ödemelere ne kadar uyum sağladığının bir göstergesi olarak öne çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
BKM kartlı ödeme

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