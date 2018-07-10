Her 100 tasarımcının 84’ü freelance iş de yapıyor

Elif Varan / İstanbul, 10 Temmuz (DHA) - Online matbaa sektöründen bidolubaski.com'un, Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu ile birlikte düzenlediği anketin sonuçlarına göre, tasarımcıların maaşları oldukça yetersiz olduğundan, yüzde 84’ü freelance iş yapıyor.

Grafik tasarımcıların yüzde 28’inin ajanslarda görev aldığı belirtilen anket sonuçlarında şu değerlendirmelere yer verildi:

"Bu, şaşırtıcı bir sonuç olmamakla birlikte, katılımcıların yüzde 21’inin kurumsal şirketlerde çalışıyor olması markaların tasarıma verdikleri önemin artmasının etkisi olarak yorumlanabilir.

"Yaklaşık yüzde 20’lik bir orana sahip olan “diğer” seçeneğinde ise çoğunluğu sadece freelance işler yapan tasarımcılar oluşturuyor.

"Freelancer’ların oranı çok fazla olmasa da tam zamanlı bir işte çalışan ve ek olarak bağımsız iş yapan grafik tasarımcıların oranına gelince işin şekli biraz değişiyor.

"Ankete katılanların yüzde 84’ü tam zamanlı işlerine ek olarak freelance işler de yaptığını belirtiyor.

"Bu oranlara göre freelance çalışmanın grafik tasarım alanında çok önemli bir dinamik haline geldiğini söylemek mümkün.

"Freelance çalışmaya gösterilen yönelim, bir bakıma piyasadaki maaşlar hakkında fikir sahibi olunmasını da sağlıyor.

"Katılımcıların yüzde 92’si aldıkları maaşın tatmin edici olmadığı görüşünü taşıyor.

"Bu da tasarımcılar için sunulan çalışma şartlarının gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor."



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