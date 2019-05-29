İSTANBUL(AA) - Türkiye'de madeni yağların üretimi ve pazarlaması alanında 29 yıldır faaliyet gösteren Total Turkey Pazarlama, son 5 yılda Türkiye'de üretilen yaklaşık 7,5 milyon aracın 4 milyonuna ilk dolum yağları ve antifrizlerini temin etti.

TOTAL'den yapılan açıklamaya göre, Otomotiv Sanayii Derneğinin (OSD) verdiği üretim rakamlarına göre, Türkiye'de üretilen her 2 araçtan birinde TOTAL madeni yağları veya antifrizleri kullanıldı.

İlk dolum yağları, aracın genel ömrünü ve uzun süreli verimliliğini etkileyebilmesinden dolayı araçlar için oldukça önem arz ediyor. TOTAL, ilk dolum yağlarını araç üreticileri ile yaptığı iş birlikleri ve Ar-Ge çalışmalarıyla geliştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Total Turkey Pazarlama Ticari Direktörü Cengiz Hisarcıklılar, TOTAL'in, Türkiye’de son 15 yılda İzmir Menemen’deki üretim tesisinde 565 bin ton madeni yağ ürettiğini, bu üretimin yarısından fazlasının otomotiv ürünleri olduğunu, TOTAL'in, aynı zamanda çok geniş bir ürün yelpazesi ile endüstri ve denizcilik alanında da ürettiği son teknoloji ürünlerle müşterilerine yüksek kalitede hizmet sağladığını bildirdi.