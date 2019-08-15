SEFA ŞENGÜL - Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, Türkiye'de e-ticaretin son 5 yılda ortalama yüzde 30 büyüdüğünü belirterek, "Ülkemizde her 4 tüketiciden biri internetten alışveriş yapıyor." dedi. Düzgün, AA muhabirine, teknolojinin tüm sektörlerde olduğu gibi perakende sektöründe de önemli değişiklikleri beraberinde getirdiğini söyledi. Bu değişimin özellikle tüketicilerin satın alma süreçlerini etkilediğini ifade eden Düzgün, dijitale doğru hızlı bir dönüşüm olduğunu bildirdi. Düzgün, e-ticaret rakamlarının da bunu gösterdiğine işaret ederek şöyle konuştu: "Dünyada perakende sektörünün yıllık büyümesi yüzde 3-4. Buna karşın küresel e-ticaret yılda yüzde 16 büyüyor. Bugün karşımızda yeni jenerasyonla birlikte daha mobil, daha hızlı ve kolay tüketim yapmak isteyen bir nüfus var. Ülkemizde e-ticaret son 5 yılda ortalama yüzde 30 büyüme yakaladı. Her 4 tüketiciden biri internetten alışveriş yapıyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de dijital marketlere doğru kayma söz konusu. Bu alanda satışları artırmak için özellikle Avrupa'da yazılı ve görsel medyaya kıyasla sosyal medyada reklam yatırımı hızla artıyor."

- "Market sepetleri bölündü" e-ticaret sayesinde gündelik ihtiyaçların artık hızlı bir şekilde birden fazla yerden karşılanabildiğini belirten Düzgün, bu sebeple market sepetlerinin bölündüğünü ve artık tüketicilerin önceliğinin kaliteli ürün-uygun fiyat dengesi, hız ve iyi hizmet beklentisi olduğunu dile getirdi. Düzgün, alışveriş alışkanlıklarının değiştiğini vurgulayarak şöyle devam etti: "Perakende sektörünün geneline baktığımızda, tüketiciler satın almak istedikleri ürünü belirledikten sonra dijital dünyada satın alma yolculuğuna başlıyor. Markayı, ürünü, teknik özelliklerini, üreticinin ve ürettiği ürünün tüketici yorumlarını okuyup, satın almak istedikleri ürünün rakipleriyle kıyaslamasını yapıp, karar aşamasına geliyor. Bizim sektörümüz özelinde ise en büyük değişim alışveriş alışkanlıklarında yaşanıyor." Yeni dönemde işletmelerin itici gücünün dijitalleşme ve teknoloji olduğunu ifade eden Düzgün, yüksek teknolojiye mağazalarında yer verenlerin, daha sağlıklı ölçümleme yaparak tedarik zincirinden satış ve stok adedine kadar her alanda kullanılabilen teknolojiyle işletme açısından doğru çözümün bulunmasını sağladığını, bunun da büyümek ve ekonomiye değer katmak isteyen tüm işletmeciler için öncelikli gündem maddesi haline geldiğini söyledi.