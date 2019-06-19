Her dört Amerikalıdan biri 2008 Krizi’nden daha kötü durumda

Erkan Öz / İstanbul, 19 Haziran (DHA) - Amerikalıların yüzde 23’ünün mali olarak 2008 Krizi’nden daha kötü durumda oldukları belirtildi.

Bankrate tarafından ABD genelinde yapılan bir araştırmaya göre, nüfusun yüzde 33’ünün ekonomik durumu 2008 Krizi ile aynı seviyede kaldı. Böylece 2007 Aralık ayında kriz başladığında yetişkin durumda olan Amerikalıların neredeyse yarısı krizden bu yana makro ekonomik veriler toparlansa da mali imkanlarını daha iyi hale getirememiş oldu.

Toplam 2740 denek üzerinde gerçekleştirilen araştırma Amerikalıların yüzde 20’sinin 2008 Kriz dönemine kıyasla ekonomik olarak bir şekilde daha iyi olduklarını yaklaşık yüzde 22 ise çok daha iyi durumda olduklarını düşündüklerini ortaya koydu.

Bankrate üstdüzey ekonomi analisti Mark Hamrick, üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen finansal kriz ve büyük resesyonun olumsuz etkilerinin bir çok Amerikalının ekonomik hayatında hâlâ canlı olduğunu vurguladı ve ekledi: “Bazıları durumunu iyileştirme fırsatı bulduysa da 10 milyonlarca Amerikalı, ekonomi kötü gitmeye başlamadan önceki ekonomik imkanlarına geri dönebilmek için bile hala mücadele veriyor.”

Bankrate araştırmasına göre nüfusun en az yüzde 55’i 2008 Krizi’nde olumsuz ekonomik etkiler yaşadı.

Ekonomik büyüme verilerindeki iyileşme ve işsizlikte yaşanan büyük düşüşe rağmen Amerikalıların neredeyse yarısının finansal durumumu daha iyi hale getirememesinin en önemli sebebi ise ücretlerin artmaması oldu.

Araştırmaya katılanların yüzde 54’ü maaşlarının 2008 Kriz’i öncesi seviyeye göre aynı kaldığını ya da daha kötüye gittiğini belirtti. Katılımcıların yüzde 32’sinin aldığı ücret aynı kalırken, nüfusun yüzde 22’si ise ücretlerinin kriz dönemine kıyasla daha da düştüğüne tanık oldu.

Özellikle işçi kesimi ücretlerinin artmamasından şikayetçi. Küreselleşme ve sendikaların gücünü yitirmesinin ardından işçilerin toplam üretimden aldıkları pay ABD İşçi İstatistikleri Bürosu verilerine göre 2000’li yılların başında yüzde 64’ten 2008 Krizi sonrasında yüzde 56

