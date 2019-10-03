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"Her şey dahil paketini, kültür turizmiyle birleştirmeliyiz"

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2019 11:03 | Son Güncelleme

Turizmde "her şey dahil" sisteminin geliştiricisi olarak bilinen Cem Kınay: - "Her şey dahil paketini kültür turizmiyle birleştirmeliyiz. O zaman daha fazla turist, daha nitelikli, gelir düzeyi yüksek turist gelecektir. Bu, turizmden elde edilen geliri direkt artıracaktır" - "Türkiye turizminin çeşitlendirilmesi hele hele Anadolu kültürünün buna katılması çok önemli. Türkiye'de 130 antik şehir var. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar antik şehir yok" - "Her şey dahil paketi, Türkiye'yi turizmde ön sıralara taşıdı. Türkiye gelen turist bakımından dünyada altıncı, gelirlerde onuncu sırada"

AYŞE YILDIZ - Turizmde "her şey dahil" sisteminin geliştiricisi olarak bilinen Cem Kınay, her şey dahil paketinin kültür turizmiyle birleştirilmesi gerektiğini belirterek, "O zaman daha fazla turist, daha nitelikli, gelir düzeyi yüksek turist gelecektir. Bu, turizmden elde edilen geliri direkt artıracaktır." dedi.

Deniz, kum ve güneşiyle ön plana çıkan Antalya, antik kentleri, eşsiz koyları, mağaraları, kanyon ve şelaleleriyle dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alıyor.

Her şey dahil sisteminin de uygulandığı kentte, kültür turizminin geliştirilmesi, yerel halkın turizmin içinde daha fazla yer alması için çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Turizmde "her şey dahil" sisteminin geliştiricisi olarak bilinen Cem Kınay, AA muhabirine, insanların büyük bölümünün deniz, kum ve güneş tatili yaptığını söyledi.

Güneş olmayan yerlerden, güneye insanların akın akın tatil için geldiğini vurgulayan Kınay, Türkiye'deki deniz, kum, güneş tatiline 30 yıl önce "Her şey dahil' paketinin katıldığını hatırlattı.

"Her şey dahil" paketini geliştirmek gerektiğini aktaran Kınay, şunları kaydetti:

"Türkiye turizminin çeşitlendirilmesi hele hele Anadolu kültürünün buna katılması çok önemli. Türkiye'de 130 antik şehir var. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar antik şehir yok. Bunlar muhakkak turizm ürününe katılmalı. Tanıtım kampanyasının içine girmesi gerekiyor. Her şey dahil paketini kültür turizmiyle birleştirmeliyiz. O zaman daha fazla turist, daha nitelikli, gelir düzeyi yüksek turist gelecektir. Bu turizmden elde edilen geliri direkt artıracaktır. Turistin gelmesi için kültür ve sanat en önemli konulardan birisi. Hayatımda en iyi yaptığım işlerden birisi her şey dahil paketiydi. Bu sistem Türkiye'ye turizminin ilerlemesini sağladı."

Türkiye'nin her şey dahil sistemini dünyada en iyi uygulayan ülke olduğuna dikkati çeken Kınay, "Her ne kadar bu konuda bazı eleştiriler oluyorsa da bundan sonra da her şey dahil devam edecektir. Mühim olan her şey dahilin nasıl gelişeceği. Kültür turizmiyle Anadolu ile nasıl birleşecek, onlara kafa yormamız gerekiyor. Her şey dahil paketi, Türkiye'yi turizmde ön sıralara taşıdı. Türkiye gelen turist bakımından dünyada altıncı, gelirlerde onuncu sırada. Hepimiz bununla gurur duymalıyız." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Kınay her şey dahil paket turizm

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