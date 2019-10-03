"Her şey dahil paketini, kültür turizmiyle birleştirmeliyiz"

AYŞE YILDIZ - Turizmde "her şey dahil" sisteminin geliştiricisi olarak bilinen Cem Kınay, her şey dahil paketinin kültür turizmiyle birleştirilmesi gerektiğini belirterek, "O zaman daha fazla turist, daha nitelikli, gelir düzeyi yüksek turist gelecektir. Bu, turizmden elde edilen geliri direkt artıracaktır." dedi.

Deniz, kum ve güneşiyle ön plana çıkan Antalya, antik kentleri, eşsiz koyları, mağaraları, kanyon ve şelaleleriyle dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alıyor.

Her şey dahil sisteminin de uygulandığı kentte, kültür turizminin geliştirilmesi, yerel halkın turizmin içinde daha fazla yer alması için çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Turizmde "her şey dahil" sisteminin geliştiricisi olarak bilinen Cem Kınay, AA muhabirine, insanların büyük bölümünün deniz, kum ve güneş tatili yaptığını söyledi.

Güneş olmayan yerlerden, güneye insanların akın akın tatil için geldiğini vurgulayan Kınay, Türkiye'deki deniz, kum, güneş tatiline 30 yıl önce "Her şey dahil' paketinin katıldığını hatırlattı.