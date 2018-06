"6 ayın da 3 ayı çalışıyor, 3 ayda kendini kurtarmaya çalışıyor, fiyatlar çok yerlerde, 'Her şey dahil' sistemini yeniden düzenlemek lazım, beş yıldız olan oteller 'Her şey dahil' yapıyorsa 4,5 yıldıza düşürmek lazım. Gerçek 5 yıldız yapanlara vermek lazım 5 yıldızı, rezidans modelinin yeniden devreye sokulması lazım. Her şey dahil sistemi tamamen arz-talep dengesi, biz bunu verdiğimiz sürece müşteri bundan memnun.

"Kurlardaki artış turizmcinin yüzünü güldürüyor." algısını değerlendiren Kavaloğlu, "İlk bakışta böyle gözüküyor fakat hepimiz bu ülkede yaşıyoruz, bu ülkenin para biriminin güçlü olması, ekonomik olarak hepimizi güçlü kılıyor, bunu vurgulamak lazım. Döviz kurundaki artışın çok yüksek olması, turizmcinin çok da tercih ettiği bir şey değil." yorumunda bulundu.

Kavaloğlu, "Döviz kurundaki yükseliş her şey dahil konseptini etkiler." yorumlarının doğru yorumlar olmadığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Her şey sistemi bir defa bizim için bir mecburiyet, talep bunu tercih ediyor. Talebin bunu tercih ettiği bir yerde arz, bunu en iyi tercih olarak sunmak zorunda. Burada her şey dahilin varlığını değil, gelişmiş ve doğru uygulanmasını tartışmalıyız. Her şey dahil sisteminin kaldırılması şu an mümkün değil, biz her şey dahille ciddi bir ivme yakaladık, bu sistem devam edecek fakat içeriğinde bazı değişiklikler olabilir. Kısa dönemde her şey dahilin kaldırılması mümkün de değil, doğru da değil. Hem yerli hem yabancı turist her şey dahili tercih ediyor, biz de bu talebi arzla dengelemek zorundayız."

Limak olarak yatırımlara devam edeceklerini belirten Kavaloğlu, "Yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelirken bazı soru işaretleri vardı, şimdi seçimlerden çıkan Türkiye'de bu soru işaretleri kalktı ve yabancı yatırımcı hızlı şekilde Türkiye'ye gelecektir." diye konuştu.