Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Türkiye'de iş kurmanın artık çok kolay olduğunu belirterek, "KOSGEB'in girişimcilik eğitimleri var ayrıca devletin hibe destekleri bulunuyor. Yeter ki kendi işinizi kurun, destek bulmak artık kolay. Her yeni girişimci ülkenin kalkınmasının temelidir." dedi.

Hacısalihoğlu, Kredi ve Yurtlar Kurumu Yomra Öğrenci Yurdu Konferans Salonunda üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen, "Zoru Başaranlar" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, gençlerin üniversite yıllarında mutlaka gelecek stratejilerini hazırlamaları gerektiğini söyledi.

Gençlere, plansız ve programsız hareket etmeleri durumunda rüzgar karşısındaki yaprak gibi savrulacaklarını anlatan Hacısalihoğlu, "Üniversite yılları geleceği planlama adına çok önemli. Yeni çıkan meslekleri ve özellikle dijital dünyayı takibi ihmal etmeyin. Özel sektör, devlet veya akademik tarafın hangisinde kalacağınıza erkenden karar verip yönünüzü ona göre çizin. Öğrencilik yıllarınızda eğitimlere katılın. Buralardan edineceğiniz bilgiler ve alacağınız belgeler sizi bir adım öne çıkaracaktır." diye konuştu.