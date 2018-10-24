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"Her yeni girişimci ülkenin kalkınmasının temelidir"

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2018 13:47 | Son Güncelleme

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu: "Türkiye'de iş kurmak artık çok kolay. KOSGEB'in girişimcilik eğitimleri var, ayrıca devletin hibe destekleri bulunuyor. Yeter ki kendi işinizi kurun, destek bulmak artık kolay. Her yeni girişimci ülkenin kalkınmasının temelidir"

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Türkiye'de iş kurmanın artık çok kolay olduğunu belirterek, "KOSGEB'in girişimcilik eğitimleri var ayrıca devletin hibe destekleri bulunuyor. Yeter ki kendi işinizi kurun, destek bulmak artık kolay. Her yeni girişimci ülkenin kalkınmasının temelidir." dedi.

Hacısalihoğlu, Kredi ve Yurtlar Kurumu Yomra Öğrenci Yurdu Konferans Salonunda üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen, "Zoru Başaranlar" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, gençlerin üniversite yıllarında mutlaka gelecek stratejilerini hazırlamaları gerektiğini söyledi.

Gençlere, plansız ve programsız hareket etmeleri durumunda rüzgar karşısındaki yaprak gibi savrulacaklarını anlatan Hacısalihoğlu, "Üniversite yılları geleceği planlama adına çok önemli. Yeni çıkan meslekleri ve özellikle dijital dünyayı takibi ihmal etmeyin. Özel sektör, devlet veya akademik tarafın hangisinde kalacağınıza erkenden karar verip yönünüzü ona göre çizin. Öğrencilik yıllarınızda eğitimlere katılın. Buralardan edineceğiniz bilgiler ve alacağınız belgeler sizi bir adım öne çıkaracaktır." diye konuştu.

Hacısalihoğlu, öğrencilere yüksek lisans yapmalarını da önererek, "Öğrenci kulüpleri de başarı hikayelerinizin önemli bir parçasıdır. Bu tür sosyal ortamlarda bulunmaya özem gösterin ve çevrenizi genişletin." ifadelerini kullandı.

Özel sektör tarafında bulunan kişilerin her zaman gençlerin girişimci olmasını arzuladığının altını çizen Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'de iş kurmak artık çok kolay. KOSGEB'in girişimcilik eğitimleri var, ayrıca devletin hibe destekleri bulunuyor. Yeter ki kendi işinizi kurun, destek bulmak artık kolay. Her yeni girişimci ülkenin kalkınmasının temelidir. Ülke olarak en büyük zenginliğimiz gençlerimiz ve dinamik nüfusumuzdur. Önemli olan gençlerin doğru yönlendirilmesidir. TTSO olarak gençlerimizin kendilerini yetiştirmeleri adına birçok önemli çalışma yaptık."

Teknokent'teki tasarım merkezinin ve eğitimlerin herkese açık olduğunu anlatan Hacısalihoğlu, "Ayrıca inşaatı süren Biyoteknoloji ve İnovasyon Merkezi, projesi yürütülen Yatırım Adası gibi Trabzon'u katma değeri olan orta ve yüksek teknolojilerin üretildiği bir merkez haline getirme çalışmalarımızın hepsinin odağında gençlerimiz var. Arzu ediyoruz ki gençlerimiz de bu sistemin bir parçası olsun. Vaktinizi boşa harcamayın, Türkiye'de birçok şehirde olmayan bu imkanlardan yararlanın. Böylece geleceğiniz için ilk adımlarınızı atın. Kendinizi yeni teknolojiye hazırlayın." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu Trabzon Zoru başaranlar toplantısı

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