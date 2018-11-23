"Her yıl 100 milyar sterlinlik kara para İngiltere'de aklanıyor"

LONDRA (AA) – GÖKHAN KURTARAN - İngiltere’nin başkenti ve dünyanın en büyük finans merkezi Londra’da yılda toplam hacmi 100 milyar sterlini aşan kara paranın aklandığı tahmin ediliyor. Londra’nın küresel kara para aklama faaliyetlerindeki rolüne ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Uluslararası Şeffaflık Örgütü İngiltere yapılanması kıdemli araştırmacısı Ben Cowdock, “İngiliz Ulusal Suçlarla Mücadele Kurumu’na (NCA) göre her yıl 100 milyar sterlinin üzerinde para İngiltere üzerinden aklanıyor. Bu paralar dünyanın dört bir yanından geliyor.” değerlendirmesinde bulundu. Küresel para aklama faaliyetlerinin ağırlıklı olarak Londra’da üzerinden yapıldığının altını çizen Cowdock, “Londra, her yıl trilyonlarca sterlinin içinden geçtiği bir küresel finans merkezi. Kara para aklayanlar için yasa dışı kaynaklardan elde edilen parayı diğer kaynakların arasında saklamak ve aklamak kolay. Londra aynı zamanda kara paranın aklanmasına yardımcı olan profesyonellere sahip.” değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere’de her yıl toplam değeri 4,4 milyar sterlini bulan gayrimenkulün kara para aklama amacıyla satın alındığını belirten Cowdock, bu satın alımların yaklaşık beşte birinin sadece Rus zenginler tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü. - Danske Bank skandalındaki İngiliz şirketlerin rolü Cowdock’un açıklamaları son dönemde yakın tarihin en önemli kara para aklama skandalını hatırlatması açısından da önemli. Bu skandalda da İngiliz şirketlerin rol oynadığı düşünülüyor. Dankse Bank’ın eski yöneticilerinden Howard Wilkinson, yakında zamanda 2007-2015'te Danske Bank’ın Estonya’daki şubesi üzerinden geçen yaklaşık 200 milyar avro hacmindeki kara paranın üç muhabir bankaya transfer edilerek aklandığını açıklamıştı. Uluslararası bir haber ajansının 21 Kasım’daki haberinde ise bu üç bankanın Deutsche Bank, JPMorgan ve Bank of America olduğu belirtilmişti. Otoriterlerle iş birliği yaparak bu zamana kadar bilinen en büyük kara para aklama operasyonunu gün yüzüne çıkaran Wilkinson 21 Kasım’da Avrupa Birliği Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada skandalda Londra’nın rolünü bir kez daha vurguladı.