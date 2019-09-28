FİNANS

"Her yıl kalp check-up'ı yaptırın"

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2019 13:56 | Son Güncelleme

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun: - "Kalbinizi kontrol ettirmek için bir sorun olmasını beklemeyin. Her yıl kalp check-up'ı yaptırın"

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, "Kalbinizi kontrol ettirmek için bir sorun olmasını beklemeyin. Her yıl kalp check-up'ı yaptırın." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamayla, 29 Eylül Dünya Kalp Günü kapsamında değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, yılda 1 kez mutlaka kalp kontrolü yaptırılması gerektiğini bildirdi.

Boztosun, şunları kaydetti:

"Dünya Sağlık Örgütü'nün geçen yıla ait verilerine göre her yıl yaklaşık 18 milyon kişi kalp ve damar hastalıklarından hayatını kaybediyor. 2030 yılında ise bu sayının 23 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle yılda 1 kez mutlaka kalp kontrolü yaptırılması önemli. Kalbinizi kontrol ettirmek için bir sorun olmasını beklemeyin. Erken teşhis, tanı ve tedavi her alanda olduğu gibi kalbimiz için hayati önem taşıyor. Özellikle ofis çalışanları, kontrollerini ihmal etmemeli. Hareketsiz yaşam hastalıklar için bir risk faktörü oluşturuyor.

Çalışma hayatı olanların hareketsiz kalmamasını öneriyoruz. Aynı koltukta uzun dakikalar oturulmaması gerekiyor. Düzenli yürüyüş ve sağlıklı beslenmek ise bunun bir parçasıdır. Kolestrolün ise sağlıklı bir insanda 140'ın altında olmasını istiyoruz. Sigara ve alkolden de uzak durmalıyız. Her yıl kalp check-up'ı yaptırın."

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Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof

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