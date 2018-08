HerDem Sağlıklı Yaşam Köyü örnek konağı ziyarete açıldı

Selimpaşa'da yapımına başlanan ve doğanın tam kalbinde yer alan HerDem'de, büyükler dört mevsim keyifli zaman geçirirken ihtiyaçları olan her şeyi de yanı başlarında bulabilecek. HerDem'de çalışmalar hızla devam ederken, ilk örnek konak da tamamlanarak ziyarete açıldı. Dileyenler hem örnek konağı ziyaret ederek köydeki haneleri yerinde görebiliyor, hem de HerDem Sağlıklı Yaşam Köyü'nün tamamı ve tüm sosyal olanakları hakkında uzmanlardan bilgi alabilecek.

Aktif, sağlıklı ve doğal yaşamı bir arada sunan HerDem'in sakinleri, meyve ve sebzeleri dalından koparacak, müzikten resme hep erteledikleri hobilerini gerçekleştirecek, yenilenme merkezinde yorgunluklarını atarak rahatlayabilecek.

Sağlık açısından her türlü detayın düşünüldüğü yaşam köyünde, Acıbadem kalitesiyle 7 gün 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti sunulacak. HerDem'de her biri iki katlı 45 konak yer alacak. Türkiye'nin yedi bölgesindeki yöresel konaklardan ilham alınarak tasarlanacak konaklar ile HerDem sakinleri köy içinde keyifle dolaşırken, Türkiye'nin her bölgesinden esintiler hissedecek. Toplamda 614 haneye sahip olacak HerDem'de büyüklerimiz keyifli, aktif ve güvenli bir emeklilik yaşamına adım atacak.

- "Aktif ve doğal bir yaşam oluşturmayı hedefledik"

Açıklamada sağlıklı yaşam köyüne ilişkin değerlendirmeleri yer alan HerDem İcra Kurulu Üyesi Mustafa Tayfun, şu ifadeleri kullandı:

"Büyüklerimizin emeklilik döneminde ve ilerleyen yaşlarında rahatı ve mutluluğu hepimiz için çok önemli. Bu nedenle HerDem’de onlar için sosyal, aktif ve doğal bir yaşam oluşturmayı hedefledik. Büyüklerimiz kendi hanelerinde ve sosyal bir ortamda, yeşillikler içinde yaşayacaklar. HerDem’deki sayısız aktiviteden faydalanacak ve sağlıkları sürekli uzmanların kontrolünde olacak. Sağlık ve hizmet sektöründe yepyeni bir kategori başlatıyoruz. Bu nedenle üstlendiğimiz bir sorumluluk ve görev var. Bunu da en iyi şekilde yerine getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz,” dedi.