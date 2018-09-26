FİNANS

"Herhangi bir siber saldırı olmadı"

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2018 18:44 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul: - "Sorun BISTECH platformu içindeki bazı verilerin temsilci ekranı ve veri yayın kuruluşlarına aktarımında yaşanmış olup, herhangi bir siber saldırı söz konusu olmamıştır"

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul, borsada bugün yaşanan teknik sorunun, BISTECH platformu içindeki bazı verilerin temsilci
ekranı ve veri yayın kuruluşlarına aktarımında yaşandığını ve herhangi bir siber saldırının söz konusu olmadığını bildirdi.

Borsa İstanbul'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün Borsa İstanbul'un BISTECH İşlem Sisteminde saat 10.04'te yaşanan operasyonel ve yazılımsal sorun nedeniyle piyasalarda işlemlerin saat 10.32'de durdurulduğu ve saat 14.00'da tekrar başlatıldığı anımsatıldı.

Sorunun BISTECH platformu içindeki bazı verilerin temsilci
ekranı ve veri yayın kuruluşlarına aktarımında yaşandığı bildirilen açıklamada, herhangi bir siber saldırının söz konusu olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, "Sistem yönetiminde en önemli konu, risk yönetimi süreçleri ve her yeni teknik sorunun
yeni bir tedbir protokolü ile sonuçlanması gerektiği pratiğidir. Böylelikle bugün yaşanılan
problem kurumsal hafızada risk yönetim süreç ve protokollerinde yerini almıştır.
Küresel Borsacılık faaliyetlerinde sistem sürekliliği ‘uptime’ kavramı ile ifade edilmekte olup borsamız bu ligde üst sıralarda yer almaktadır. Bugün yaşanılan benzer problemlerin küresel
Borsalarda zaman zaman oluşabildiği değerlendirildiğinde ileriye dönük olarak gereken
tedbirlerin alınmaya devam edileceği kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

PARTNERGelin adayları birbirine aşık oldu!Gelin adayları birbirine aşık oldu!
Samsun'da, Tarım Fuarı 4'üncü kez kapılarını açtıSamsun'da, Tarım Fuarı 4'üncü kez kapılarını açtı
İSO / Bahçıvan: Finansal istikrarı savunurken reel sektörü istismar etmeyelimİSO / Bahçıvan: Finansal istikrarı savunurken reel sektörü istismar etmeyelim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BISTECH borsa istanbul

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan darbe sinyali!

Trump'tan darbe sinyali!

Gasp şüphelisi üniversiteli: Ailem duyarsa okul hayatım biter

Gasp şüphelisi üniversiteli: Ailem duyarsa okul hayatım biter

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

İŞKUR'dan gençlere hem kurs, hem maaş

İŞKUR'dan gençlere hem kurs, hem maaş

Üreticiden 12 liraya alınan fındık işlenip, 60 liraya satılıyor

Üreticiden 12 liraya alınan fındık işlenip, 60 liraya satılıyor

Ticari kredi borçlularına yeniden yapılandırma fırsatı

Ticari kredi borçlularına yeniden yapılandırma fırsatı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
"Türkiye balık ürünleri ihracatında 1 milyar doları geçti"

"Türkiye balık ürünleri ihracatında 1 milyar doları geçti"

Samsun'da, Tarım Fuarı 4'üncü kez kapılarını açtı

Samsun'da, Tarım Fuarı 4'üncü kez kapılarını açtı

İSO / Bahçıvan: Finansal istikrarı savunurken reel sektörü istismar etmeyelim

İSO / Bahçıvan: Finansal istikrarı savunurken reel sektörü istismar etmeyelim

Organik buğdaya talep 25 kat arttı

Organik buğdaya talep 25 kat arttı

İş dünyasının liderleri hikayelerini anlatıyor

İş dünyasının liderleri hikayelerini anlatıyor

Sivas'ta patates hasadı başladı

Sivas'ta patates hasadı başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.