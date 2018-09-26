"Herhangi bir siber saldırı olmadı"

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul, borsada bugün yaşanan teknik sorunun, BISTECH platformu içindeki bazı verilerin temsilci
ekranı ve veri yayın kuruluşlarına aktarımında yaşandığını ve herhangi bir siber saldırının söz konusu olmadığını bildirdi.
Borsa İstanbul'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün Borsa İstanbul'un BISTECH İşlem Sisteminde saat 10.04'te yaşanan operasyonel ve yazılımsal sorun nedeniyle piyasalarda işlemlerin saat 10.32'de durdurulduğu ve saat 14.00'da tekrar başlatıldığı anımsatıldı.
Sorunun BISTECH platformu içindeki bazı verilerin temsilci
ekranı ve veri yayın kuruluşlarına aktarımında yaşandığı bildirilen açıklamada, herhangi bir siber saldırının söz konusu olmadığı ifade edildi.
Açıklamada, "Sistem yönetiminde en önemli konu, risk yönetimi süreçleri ve her yeni teknik sorunun
yeni bir tedbir protokolü ile sonuçlanması gerektiği pratiğidir. Böylelikle bugün yaşanılan
problem kurumsal hafızada risk yönetim süreç ve protokollerinde yerini almıştır.
Küresel Borsacılık faaliyetlerinde sistem sürekliliği ‘uptime’ kavramı ile ifade edilmekte olup borsamız bu ligde üst sıralarda yer almaktadır. Bugün yaşanılan benzer problemlerin küresel
Borsalarda zaman zaman oluşabildiği değerlendirildiğinde ileriye dönük olarak gereken
tedbirlerin alınmaya devam edileceği kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
İlk yerli, milli ve renkli patates hasat edildi
17 yıllık mesleğini bıraktı, kilosu 100 dolardan şeker otu ihraç ediyor
Nasdaq, Borsa İstanbul'dan çıktı
TÜKSİAD Başkanı Hüsamettin Karaman açıkladı! Kuru yemişlerin genelinde yüzde 30'luk zam
Benzine 17, motorine 16 kuruşluk zam pompadan döndü
Dolar ne kadar? 26 Eylül dolar kuru ve yorumları
ÖTV indirimi geldi ama... Otomotiv sektöründe 'kredi' endişesi
Dolar ne kadar? 25 Eylül 2018 dolar yorumları
Borsa haftaya yükselişle başladı
Alman Porsche, dizel otomobil üretmeyecek
Turizmde Türkiye çağrısı: Yüzde 300 artış bekleniyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum