"Herhangi bir siber saldırı olmadı"

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul, borsada bugün yaşanan teknik sorunun, BISTECH platformu içindeki bazı verilerin temsilci

ekranı ve veri yayın kuruluşlarına aktarımında yaşandığını ve herhangi bir siber saldırının söz konusu olmadığını bildirdi.

Borsa İstanbul'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün Borsa İstanbul'un BISTECH İşlem Sisteminde saat 10.04'te yaşanan operasyonel ve yazılımsal sorun nedeniyle piyasalarda işlemlerin saat 10.32'de durdurulduğu ve saat 14.00'da tekrar başlatıldığı anımsatıldı.

Sorunun BISTECH platformu içindeki bazı verilerin temsilci

ekranı ve veri yayın kuruluşlarına aktarımında yaşandığı bildirilen açıklamada, herhangi bir siber saldırının söz konusu olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, "Sistem yönetiminde en önemli konu, risk yönetimi süreçleri ve her yeni teknik sorunun

yeni bir tedbir protokolü ile sonuçlanması gerektiği pratiğidir. Böylelikle bugün yaşanılan

problem kurumsal hafızada risk yönetim süreç ve protokollerinde yerini almıştır.

Küresel Borsacılık faaliyetlerinde sistem sürekliliği ‘uptime’ kavramı ile ifade edilmekte olup borsamız bu ligde üst sıralarda yer almaktadır. Bugün yaşanılan benzer problemlerin küresel

Borsalarda zaman zaman oluşabildiği değerlendirildiğinde ileriye dönük olarak gereken

tedbirlerin alınmaya devam edileceği kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

