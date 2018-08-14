Herşey dahilde üç kategori

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB), turizmde en önemli paya sahip olan Herşey Dahil Sistem'de (HD) standartları üç kategoride yeniden düzenledi. Standart HD, Orta HD, Yüksek HD kategorilerinde kahvaltı, öğle ve akşam büfelerindeki yiyecek ve içecek çeşit ve sayıları da belirlendi. AKTOB, son yıllarda rekorlar kıran Türk turizminin en önemli paya sahip HD Sistem'de standartların yeniden belirlenmesine yönelik çalışmayı tamamladı. Belek Calista Luxury Hotel'de düzenlenen toplantıyla turizm sektörüne sistemde gerçekleştirilen değişiklikler ve standartlar anlatıldı. Yeni standartları içeren rehber niteliğindeki kitaplar da turizmcilere dağıtıldı. AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, HD konseptin 'iyi mi, kötü mü, hala geçerliliği var mı' gibi sürekli konuşulan bir konu olduğuna işaret ederek, 'HD turizme zarar veriyor' şeklinde eleştiriler olduğunu, geldiği noktada zarar vermediğini, ama içeriğinin tartışılabileceğini söyledi. HD sistemin kendi imajını tazelemesi bakımından bir şey yapılması gerektiğine inanarak bu çalışmanın yapıldığını belirten Erkan Yağcı, “Artık HD'yi hak ettiği fiyattan satmamız lazım. Bunun için standartların belirlenmesi gerektiğine inandığımız için iki yıllık bir çalışma yaptık. Kahvaltı büfesi, öğle büfesi, akşam büfesi ve içecekler olmak üzere Standart HD, Orta HD ve Yüksek HD olarak standartları yeniden düzenledik. Avrupa da yavaş yavaş HD'ye geçmeye başladı, özellikle Batı Akdeniz ülkeleri. Türkiye HD sistemini çok iyi uyguladı. Ama başarılı, iyi yapılan bir işi gereksiz yere eleştirmemek lazım. Artık HD'nin hak ettiği fiyatta satılması gerekiyor" dedi. STANDARTLARA UYMAYAN HD'Yİ KULLANMASIN HD sistemdeki standartların yeniden belirlendiği çalışmada yer alan AKTOB'un eski başkanı Yusuf Hacısüleyman, bu çalışmanın ilkesel olduğunu ve kimsenin uymak zorunda olmadığını belirtti. Hacısüleyman, “Ama bir rehber niteliğinde. Burada amaçlanan çalışmalarda, çok küçük oda sayısı veya mutfakta, pansiyonda bile HD kelimesi kullanılıyor. Dolayısıyla minimum standartları belirlemeye çalıştık ve o standartları da yiyecek-içecek gruplarını sayısal olarak verdik. Ama tercihe göre de bıraktık. 'Ben 178 çeşidi nasıl bulacağım' diyen için de bir rehber hazırladık ve rehberde bu çeşitler var. Bir otel internetinde HD kelimesini kullanacaksa, minimum standardın belirlenmiş olması gerekiyor. HD'nin minimumu budur. Eğer bu standartları üretecek mutfağa, personele sahip değilse bu kelimeyi kullanmamalıdır. Çünkü HD'nin bu yüzden erozyona uğradığını hepimiz çok iyi biliyoruz" diye konuştu. ÜÇ KALİTEYE AYRILDI Hazırlanan rehberde Standart HD, Orta HD ve Yüksek HD olarak üç kalite kategorisine ayrılan yeni HD sistemde, sabah kahvaltısı için 21 yiyecek grubunda Standart HD için en az 62 çeşit, Orta HD için 112 çeşit, Yüksek HD için ise 171 çeşidin ikram edilmesi gerekiyor. Kahvaltılar için toplamda üç kategoride 495 yiyecek türü belirlendi. Öğlen büfesi için çorbalar, ana yemekler, aksiyon-şovlar, soğuk, tatlı, diyet ve çocuk gibi toplam 9 çeşit büfe ve 47 grup yiyecek belirlendi. Buna göre Standart HD için 52 çeşit, Orta HD için 101 çeşit, Yüksek HD için 136 çeşit ürünün ikram edilmesi gerekiyor. Toplamda 1088 yemek mönüsü belirlendi. Akşam büfesi için 10 büfe ve 53 grup yiyecek belirlendi. Standart HD için 72 çeşit, Orta HD için 133 çeşit, Yüksek HD için 178 çeşit ürün, yani yemek bulundurulması gerekiyor. Kahvaltı, öğle ve akşam büfelerinde sunulacak içecekler ayrı bir başlık altında ele alındı. Toplam 21 büfe için 73 içecek türü belirlenirken, bunlar Standart HD için 16, Orta HD için 30, Yüksek HD için 54 çeşit minimum olarak belirlendi.

