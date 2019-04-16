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Hezarfen Adana-Mersin Projesi Açılışı ve İşbirliği Protokolü İmza Töreni

FİNANS HABERLERİ  | 16.04.2019 17:21 | Son Güncelleme

TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Habip Asan: - "Türkiye'nin 2023 hedeflerini yakalaması ve orta gelir tuzağından kurtulması için katma değeri yüksek ürünler üretilmeli" - "Hezarfen Adana-Mersin Projemiz ile söz konusu iki ilimizdeki 30'ar işletmemize danışmanlık hizmeti vereceğiz"

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Türkiye'nin 2023 hedeflerini yakalaması ve orta gelir tuzağından kurtulması için katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi gerektiğini belirterek, "Hezarfen Adana-Mersin Projemiz ile söz konusu iki ilimizdeki 30'ar işletmemize danışmanlık hizmeti vereceğiz." dedi

Hezarfen Adana-Mersin Projesi Açılışı ve İşbirliği Protokolü İmza Töreni, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan katılımıyla ADASO da gerçekleştirildi.

Asan, burada yaptığı konuşmada, 30 yıl öncesine bakıldığında işletmelerin toplam varlıklarının içinde fikri varlıkların oranının yüzde 20'lerin altındayken, maddi kaynaklarının yüzde 80'lerde olduğunu belirterek, bugün bunun tersine döndüğünü dile getirdi.

Türkiye'nin 2023 hedeflerini yakalaması ve orta gelir tuzağından kurtulması için katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi gerektiğinin altını çizen Asan, "Hezarfen Adana-Mersin Projemiz ile söz konusu iki ilimizdeki 30'ar işletmemize birebir danışmanlık hizmeti vereceğiz. Onlara patent, marka ve tasarımın önemini anlatacağız. Gittikçe zorlaşan rekabet ortamında fikri mülkiyeti nasıl avantaj unsuru olarak kullanacaklarını öğretmeye çalışacağız." ifadesini kullandı.

Asan, 2007'de Ankara'da başlattıkları projenin 12 yılda 13 ilde 17 kez uygulandığını bildirdi.

Projeyi 2016 yılından itibaren sektörlere göre de uygulamaya başladıklarını anlatan Asan, Adana ve Mersin uygulamasının sektörel olmadığını belirtti.

Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu dile getirerek söz konusu projeyle yerel paydaşların işin içine bir şekilde katılması gerektiğine dikkati çeken Asan, şöyle konuştu:

"Projenin Türkiye'nin farklı illerinde de uygulanmasını istiyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 500 firmaya danışmanlık hizmeti verildi. Türkiye'de fikri mülkiyet alanında son 10 yılda önemli gelişmeler var. Türkiye marka başvurularında son 6 yıldır Avrupa'da birinci, tasarımda ikinci sırada. Patent başvurularında dünyada 13. sırada Avrupa'da 7. sırada. Sayısal olarak bu rakamları yakaladık. Amacımız artık, bu fikri mülkiyet portföyünden nasıl daha fazla katma değer yaratabiliriz bunun arayışı içindeyiz."

- "Katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi önemli"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, tüm dünyada küreselleşen, birbirine entegre bir ekonomik sistemin yaşandığını ve bu sistem içerisinde, Türkiye'nin önemli bir aktör olarak yer almasının, tüm kesimlerin potansiyelini en iyi şekilde ortaya koymasıyla mümkün olduğunu belirtti.

Yenilikçi yaklaşımların benimsenmesi, teknoloji düzeyi ve katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesinin önemli olduğunu ifade eden Demirtaş, "Bu noktada sektördeki tüm paydaşların, Ar-Ge, patent, marka, tasarım gibi unsurları kurumsal bir yapıya dönüştürmesi gerekmektedir. Ancak bu sayede dışa bağımlılıktan, dış ticaret açığının kapatılmasından bahsedebiliriz. Bu kapsamda, Hezarfen Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Projesi ile Adana ve Mersin'de yapılacak çalışmalarla, bölgemizdeki firmaların patent, marka, tasarım, teknoloji transferi, lisanslama gibi konularda bilgilendirilmeleri sağlanacaktır." diye konuştu.

Vali Demirtaş, Adana genelinde 12'si Ar-Ge, 9'u tasarım merkezi olmak üzere toplam 21 inovasyon merkezinin bulunduğunu, amaçlarının, buralarda üretilen fikirleri, kentte gelecek dönemde hayata geçecek devasa yatırımlarla buluşturmak olduğunu kaydetti.

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç da giderek daha da küreselleşen ekonomik sistemde, rekabet edebilmek için artık fark yaratmak gerektiğini söyledi.

Adana'nın, son yıllarda gerçekleştirilen çalışmalarla önemli bir sıçramanın eşiğinde olduğunu belirten Kıvanç, kentte geçen yıl 2 milyar dolarlık ihracat rakamını yakaladıklarını, bu yıl hedeflerinin 2,5 milyar dolarlık ihracat olduğunu kaydetti.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan da üretmekten başka çarenin olmadığına dikkat çekti.

Üretimin, istihdam, refahın ve toplumsal huzurun ana unsuru olduğunu aktaran Kızıltan, bu konuda ekonominin atardamarı olan KOBİ'lerin her yönden gelişmesinin önemli olduğunu söyledi.

Asan; Demirtaş, Kıvanç, ve Kızıltan, konuşmaların tamamlanmasının ardından Hezarfen Adana-Mersin Projesi alanında İşbirliği Protokolü'nü imzaladı.

Adana ve Mersin'de 2014-2018 yıllarında en fazla tasarım, patent, faydalı model, marka başvurusu yapan firmalara ödülleri verildi.

Ayrıca Adana Kebabı Coğrafi İşaret Plaketi ve Mersin Kerebici'nin Coğrafi İşaret Tescil Belgesi başvuru sahiplerine takdim edildi.

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