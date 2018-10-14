FİNANS

Hibe desteği alan ev kadını patron oldu

FİNANS HABERLERİ  | 14.10.2018 18:35 | Son Güncelleme

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan Hacer Tekeli'nin TKDK'nin desteğiyle kurduğu meyve paketleme tesisinde ambalajlanan meyveler Avrupa ülkelerine gönderilecek

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Hacer Tekeli, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle kurduğu tesiste meyveleri paketleyip başta Rusya ve Ukrayna olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç edecek.

Tekeli, Germencik ilçesi Morallı Mahallesi'ndeki tesisin açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, tarım ürünleri iş yeri bulunan ve aynı zamanda ziraat mühendisi olan eşinin önerisiyle hazırladığı "meyve paketleme tesisi" projesinin TKDK tarafından kabul edildiğini söyledi.

Yüzde 50'si hibe toplam 2 milyon 500 bin liraya kurduğunu tesiste Aydın ve İzmir'de yetişen meyvelerin paketleneceğini belirten Tekeli, şöyle konuştu:

"Ev hanımıydım. Ziraat mühendisi olan eşimle bahçelere gidip gele bu işe merak sardım. Ev kadınıyken iş kadını oldum. Kurduğumuz bu tesiste paketleme yapılacak olan narenciyeleri Ukrayna ve Rusya’ya ihracat yapacağız. Aylık 3 bin ton garanti ama biz aylık 5 bin ton gibi bir hedef koyduk. Tesiste 25’i kadın 31 işçi çalışacak."

Hacer Tekeli'nin eşi Tekin Tekeli de tarım ürünleri üzerine iş yerinin bulunduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Üç yıldır Rusya ve Ukrayna'ya ihracat yapıyorduk. İşimiz beğenilince kendi tesisimizi kurmaya karar verdik. Eşim bana hep yardımcı oluyordu. Onun üzerine olması gerektiğini düşündük. Kadın girişimci olarak bu tesisi kurduk. Çiftçilerimizin de böyle bir tesise ihtiyacı olduğunu biliyordum. Onların da ihtiyaçlarını gidermek için hijyenik mükemmel bir tesisi yapma yoluna gittik. 1200 metrekare kapalı alanı olan alanın tamamı 5 dekardır. İleride bu tesisi daha da büyütmeyi düşünüyoruz. "

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Hibe desteği alarak paketleme tesisi kuran ev kadını patron olduHibe desteği alarak paketleme tesisi kuran ev kadını patron oldu
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