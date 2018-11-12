FİNANS

Hibe desteğiyle aylık 5 bin lira gelirli iş kurdu

FİNANS HABERLERİ  | 12.11.2018 11:10 | Son Güncelleme

Bartın'da televizyonda izlediği bir girişimciden etkilenen ve devlet desteğiyle tesis kuran Cengiz Özdemir, ürettiği mantarlardan yılda yaklaşık 60 bin lira gelir elde etti - Girişimci Cengiz Özdemir: - "Ürünlere talep fazla olduğu için pazar sorunu yaşamıyoruz. Devlet desteği veya buradan elde ettiğimiz gelirle aynı şekilde bir tesis daha yapmayı planlıyoruz" - İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulsettar Bayram: - "Özellikle gençlerimizin bu imkanlardan istifade etmelerini istiyoruz, bizler de çiftçilerimize her türlü bilgi ve desteği veriyoruz"

SELİM BOSTANCI - Bartın'da Genç Çiftçi Projesi sayesinde aldığı hibe desteğiyle tesis kuran 34 yaşındaki Cengiz Özdemir, yılda 12 ton mantar üretmeye başladı.

Bartın'ın Kozcağız beldesi Sütlüce köyünde yaşayan ve 19 Mayıs Üniversitesi İnşaat Teknikerliği Bölümü'nden mezun olmasının ardından bir süre çiftçilik yaparak geçimini sağlayan 2 çocuk babası Özdemir, istiridye mantarı üretmeye karar verdi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün açtığı istiridye mantarı üretimi kursuna katılan Özdemir, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu.

Proje kapsamında aldığı 30 bin liralık hibeyle geçen yıl 112 metrekarelik alana istiridye mantarı üretim tesisi kuran Özdemir, buradan yılda 12 ton mantar elde etmeye başladı.

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, televizyonda izlediği bir girişimcilik programından etkilenerek mantar üretimi yapaya karar verdiğini söyledi.

Düşüncesini İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ilgilileri ile paylaştığını ve Genç Çiftçi Projesi sayesinde mantar serası oluşturduğunu, bir ay gibi kısa bir sürede ürün elde etmeye başladığını anlatan Özdemir, "Şu anda ayda 1 ton mantar topluyoruz ve bu mantarları Bartın ve çevre illerdeki marketlere, pazarlara veriyoruz ve kısa sürede de tükeniyor." dedi.

- Aylık 5 bin lira gelir

Mantarları kısa sürede günlük ve taze olarak sattıklarını, talep yoğunluğuna yetişemediklerini dile getiren Özdemir, şöyle konuştu:

"Ürünlere talep fazla olduğu için pazar sorunu yaşamıyoruz, hatta talebi karşılamakta güçlük çekiyoruz. Devlet desteği veya buradan elde ettiğimiz gelirle aynı şekilde bir tesis daha yapmayı planlıyoruz. Aynı bu şekilde bir tesisimiz daha olsa yine ürettiğimizi rahatlıkla satabilecek durumdayız. İyi ki bu işe girmişim. Burayı sadece ekonomik bir kazanç olarak değil, aynı zamanda rahatlama aracı olarak görüyorum. Mantarların büyüdüğünü, çoğaldığını gördükçe kendimi daha mutlu hissediyorum."

Gelir getirici kendi işini kurmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Özdemir, buradan aylık 5 bin lira gelir elde ettiğini, iş arayan gençlerin bu ve buna benzer bir alana yönlenebileceğini, bu konuda devletin de çok çeşitli imkanlar sağladığını belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulsettar Bayram da Bartın ilinin özellikle mantar üretimi için elverişli olduğunu, istiridye mantarı üretiminin de hızla gelişim gösterdiğini belirterek, "Eğer gayret eder ve iyi örgütlenirsek mantar konusunda marka il olabiliriz. Bunun için hem Genç Çiftçi projeleri hem de yüzde 50 hibe desteklemeli Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar projeleri var. Özellikle gençlerimizin bu imkanlardan istifade etmelerini istiyoruz, bizler de çiftçilerimize her türlü bilgi ve desteği veriyoruz." diye konuştu.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Japonlar, tavukta aradığı lezzeti Bursa'da bulduJaponlar, tavukta aradığı lezzeti Bursa'da buldu
Ukrayna’da sağlık turizminde en popüler ülke TürkiyeUkrayna’da sağlık turizminde en popüler ülke Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Genç Çiftçi Projesi girişimci hibe istiridye mantarı Mantar tarım üretim

En Çok Okunan Haberler

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

2019 asgari ücret zam oranı ne kadar olacak?

2019 asgari ücret zam oranı ne kadar olacak?

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu geliştirdi! 'Yemekmatik' yaygınlaşıyor...

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu geliştirdi! 'Yemekmatik' yaygınlaşıyor...

Zorunlu kış lastiği takmayanlara 625 lira ceza

Zorunlu kış lastiği takmayanlara 625 lira ceza

Son dakika... Eylül ayı cari işlemler dengesi açıklandı

Son dakika... Eylül ayı cari işlemler dengesi açıklandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
IGC 2018/19 dünya soya üretim öngörüsünü düşürdü

IGC 2018/19 dünya soya üretim öngörüsünü düşürdü

IGC 2018/19 dünya pirinç üretim öngörüsünü değiştirmedi

IGC 2018/19 dünya pirinç üretim öngörüsünü değiştirmedi

IGC 2018/19 dünya mısır üretim öngörüsünü yükseltti

IGC 2018/19 dünya mısır üretim öngörüsünü yükseltti

IGC 2018/19 dünya buğday üretim öngörüsünü düşürdü

IGC 2018/19 dünya buğday üretim öngörüsünü düşürdü

Araştırma: Kadın liderler dijital çağa ayak uydurmada daha başarılı

Araştırma: Kadın liderler dijital çağa ayak uydurmada daha başarılı

760 ve 1200 yaşlarındaki iki anıt ağaçtan toplanan zeytin, açık artırmada

760 ve 1200 yaşlarındaki iki anıt ağaçtan toplanan zeytin, açık artırmada

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.