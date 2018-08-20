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Hibe destekli organik çilek üretti, siparişleri yetiştiremiyor

FİNANS HABERLERİ  | 20.08.2018 10:49 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE’de, Tarım ve Orman Bakanlığı hibelerinden yararlanarak 5 dönüm arazi üzerine 25 bin fide diken Yüksel Yılmaz, ürettiği organik çileklerin hasadına başladı.

Hibe destekli organik çilek üretti, siparişleri yetiştiremiyor

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE’de, Tarım ve Orman Bakanlığı hibelerinden yararlanarak 5 dönüm arazi üzerine 25 bin fide diken Yüksel Yılmaz, ürettiği organik çileklerin hasadına başladı. Ailesi ile birlikte hasat ettiği çilekleri toptan marketlere satan Yılmaz, siparişleri yetiştiremiyor.
Gümüşhane’nin Boyluca köyünde oturan Yüksel Yılmaz, 3 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığı hibe desteklerinden yararlanarak 5 dönüm arazi üzerine 25 bin fide dikerek organik çilek üretimine başladı. Ailesi ile birlikte organik gübre ile ürettiği çileklerin hasadına başlayan Yılmaz, marketlere toptan satışa başladı. Yılmaz’ın ürettiği organik çilekler ilgi gördü. Ürettiği çileklerin tamamı için sipariş alan Yılmaz, gelecek yıldan itibaren fide sayısını artırmayı planlıyor.
2015 yılında çilek yetiştiriciliği için başvurduğu hibe desteklerinden yararlandığını ifade eden Yüksel Yılmaz, “Önce tarlayı hazırladık. Sonra fidelerimiz geldi. 5 dönüm arazi üzerine 25 bin fide ektim. Bakımları yaptık. Ürün almaya başladıkça cazibeli geldi. Ancak iş gücü yetersiz kaldı. İşçi bulup çalıştırmakta sorun yaşıyoruz. Eğer iş gücümüz olsa bir bu kadar daha ekmeyi düşünüyorum. Bütün malzeme, fideler, damla sulama tankı ve tesisatı tamamen Tarım İl Müdürlüğü tarafından hibe edildi. 3 yıl üretim sözleşmemiz var. Bu süre sonunda tekrar bu projeyi devam ettirmek istiyorum” dedi.
‘TALEP ÇOK FAZLA, YETİŞTİREMİYORUZ’
Ürettiği çileğin tamamen doğal yetiştiğini belirten Yılmaz, “Organik hayvansal gübreden farklı bir gübre kullanmadık. Herhangi bir katkı maddesi de yok. Tarım Müdürlüğü ekipleri ürünlerin analizini yapıyor. Pazarda sorun yaşamıyoruz. Trabzon ve Gümüşhane’de ki marketlere veriyoruz. Talep çok fazla yetiştiremiyoruz. Bu kadar daha olsa yine pazara çıkarabiliriz. Pazarda sıkıntı yok ama işgücü de sorun yaşıyoruz” diye konuştu.
Bakanlığın desteklerinin çok iyi olduğunu ifade eden Yılmaz, “Üretime dayalı destek veriyorlar. Burada çalışan herkes ekonomik kazanç elde ediyorlar. Herkesin yapmasını tavsiye ediyoruz. Araziler boş kalmasın, değerlendirilsin” ifadelerini kullandı.

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Hibe destekli organik çilek üretti, siparişleri yetiştiremiyorHibe destekli organik çilek üretti, siparişleri yetiştiremiyorHibe destekli organik çilek üretti, siparişleri yetiştiremiyorHibe destekli organik çilek üretti, siparişleri yetiştiremiyor

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