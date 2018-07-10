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Hibeyle kurduğu işletmede keçi eti ve sütü üretiyor

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 11:46 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Erbaa ilçesine bağlı Akça köyünde hayvancılık yapan Fazıl Hanedar (60), 2015 yılında hazırladığı projeyi Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu Tokat İl Koordinatörlüğü'ne sundu.

Hibeyle kurduğu işletmede keçi eti ve sütü üretiyor

Fatih YILMAZ/ERBAA (Tokat), (DHA)- TOKAT'ın Erbaa ilçesine bağlı Akça köyünde hayvancılık yapan Fazıl Hanedar (60), 2015 yılında hazırladığı projeyi Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu Tokat İl Koordinatörlüğü'ne sundu. Projenin kabul edilmesiyle 1 milyon lira hibe alan Hanedar, köydeki 9 dönümlük arazi üzerine keçi yetiştiriciliği işletmesi kurdu. Hanedar, işletmesinde 2 oğlu ve 2 torunu ile birlikte keçi eti ve sütü üretimi yapıyor.
Erbaa ilçesine bağlı Akça Köyünde hayvancılık yapan evli ve 2 çocuk babası Fazıl Hanedar (60), 2015 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu Tokat İl Koordinatörlüğü'ne, 'Süt Üreten Tarımsal İşletmeler Sektörü'nde 1 milyon 670 bin liralık proje hazırladı. Hazırladığı proje kabul edilmesinin ardından Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu tarafından yüzde 60 hibe aldı. Fazıl Hanedar, köyde bulunan 5 dönümlük arazi üzerine 150 başlık anaç keçi hayvan işletmesini 2016 yılında kurdu. Hanedar kurduğu işletmede oğulları Ahmet Emin, Hilmi Hanedar ve torunları Emirhan ve Tunahan ile birlikte keçi eti ve sütü satıyor.
'DEVLET TEŞVİKİ OLMASAYDI YAPMAZDIM'
Köyde daha önce tarım ile uğraştığını söyleyen Fazıl Hanedar, "Keçi besliyordum, daha sonraları bu işi büyütmeyi düşündüm. Çevremde ki bazı arkadaşlarımızın aracılığıyla Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu'nda teşvik olduğunu duydum. Ben de kuruma giderek başvurdum. Sağ olsun oradakiler de çok iyi ilgilendiler. Ben buradan 1 milyon TL hibe aldım. Ben bu parayı tekrar geri ödemiyorum. Ben bunu 5 yıl boyunca yapmak zorundayım. Onların denetimi ve gözetimi altında devam ediyoruz. 5 dönüm üzerine 1200 metre kare kapalı alanım bulunuyor. Yem karma makinesi, traktör kepçesi, süt sağım makinem var. Ben bu işi yaparken bana hep hayalci dediler. Ama hayal etmezsen bu işi yapamazsın. Bana 'Bu işin içinden çıkamazsın' dediler. Hep bana bu pencereden baktılar. İlk buraya kazmayı vurduğum zaman, inşaatı ilk gördüklerinde 'hayalci' dediler. Ama devlet teşviki olmasaydı yapmazdım" dedi.
'OĞLUM TEKRAR KÖYE DÖNDÜ'
İşletmesinde iki oğlunun yanında çalıştığını kaydeden Fazıl Hanedar, "Bir tanesi İstanbul'da asgari ücretle çalışıyordu. O tekrar buraya döndü işinin başına, işin takipçisi de oğlum. Eski işimden daha kazançlı. Şöyle bir örnek veriyim. Eskiden bir çiftçi 100 tane koyun satardı, 1 traktör alamazdı. Şimdi 50 koyunu olsa 40'ını satsa bir traktör alabiliyor. Herkesin ben kendi işinin sahibi olmasını isterim. Elin işi ile uğraşacaklarına kendi işleriyle uğraşsınlar. Köylerine dönsünler. Eskisi gibi değil devlet bu işlere çok teşvik veriyor" diye konuştu.
7 YILDA 66 MİLYON HİBE ÖDEMESİ YAPILDI
İl Koordinatörü Fevzi Çiçek ise "Biz bu tür destekleri Tokat'ta vermeye devam ediyoruz. Sadece küçük baş değil. Hayvancılığın büyükbaş olarak ta, hayvanlardan elde edilen ürünlerin işlenmesinde ve meyve sebzede de paketlenmesinde soğuk hava deposu ile de desteklerimiz var. Şuanda da çağrı dönemindeyiz. Bunun yanında kırsal turizm, tıbbi aromatik bitkilerin ürünlerin yetiştirilmesi ve işlenmesi desteklerimiz var. Balıkçılığa yönelik desteklerimiz var. Kurumumuz 2011 yılında hibe çalışmalarına başladı. Tokat'ımızda şuana kadar, yaklaşık 66 milyon yıl sonuna kadar ise yine yaklaşık 75 milyon hibe vermeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Hibeyle kurduğu işletmede keçi eti ve sütü üretiyorHibeyle kurduğu işletmede keçi eti ve sütü üretiyorHibeyle kurduğu işletmede keçi eti ve sütü üretiyorHibeyle kurduğu işletmede keçi eti ve sütü üretiyor

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