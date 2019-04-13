Hibrit araçlara vergi teşviki beklentisi

DENİZ ÇİÇEK - Lexus Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Ali Haydar Bozkurt, "Tüm ülkeler hibrit araçlara teşvik veriyor, bu da yakıt tüketimi ve çevreye verdiği zararı azaltıyor. Türkiye'de de vergi sisteminin yeni teknolojileri teşvik eder hale dönüştürülmesini dört gözle bekliyoruz." dedi.

Bozkurt, lüks otomobil kategorisinde öne çıkan Lexus'un Türkiye pazarındaki gelişimi ile otomotiv sektörünün durumuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Lüks segment otomobillerin, piyasanın seyrinden etkilendiğine işaret eden Bozkurt, "Bu yıl pazarda normal seyir olan 1 milyon adetin, 350 bin-400 bin bandına geleceğini öngörüyoruz. Bu düşüşten lüks segment de mutlaka etkilenecektir. Ancak Lexus'la ilgili başlatmış olduğumuz yolculuğun çok başındayız. Henüz satışlarla ilgili kaygılarımız yok. Daha çok bu markanın tanıtımıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. İstiyoruz ki olabildiğince çok kişi bu ürünü test etsin." diye konuştu.

Bozkurt, İstanbul'un ardından şimdi de Ankara'da satış noktası açtıklarını aktararak, satış ağını büyük şehirlerden başlayarak Anadolu'da da genişleteceklerini söyledi. Bozkurt, "Ekonomik seyre ve pazar seyrine bakıyoruz. Bugünkü ortamda birçok markanın yeni yatırım için 'biraz beklesek mi' diyeceği ortam varken biz Türkiye'nin potansiyeline ve markamıza çok güveniyoruz. O nedenle tereddüt etmeden Ankara'da bu yatırımı yaptık." değerlendirmesinde bulundu.