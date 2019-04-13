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Hibrit araçlara vergi teşviki beklentisi

FİNANS HABERLERİ  | 13.04.2019 11:07 | Son Güncelleme

Lexus Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Ali Haydar Bozkurt: -"Tüm ülkeler hibrit araçlara teşvik veriyor, bu da yakıt tüketimi ve çevreye verdiği zararı azaltıyor. Türkiye'de de vergi sisteminin yeni teknolojileri teşvik eder hale dönüştürülmesini dört gözle bekliyoruz"

DENİZ ÇİÇEK - Lexus Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Ali Haydar Bozkurt, "Tüm ülkeler hibrit araçlara teşvik veriyor, bu da yakıt tüketimi ve çevreye verdiği zararı azaltıyor. Türkiye'de de vergi sisteminin yeni teknolojileri teşvik eder hale dönüştürülmesini dört gözle bekliyoruz." dedi.

Bozkurt, lüks otomobil kategorisinde öne çıkan Lexus'un Türkiye pazarındaki gelişimi ile otomotiv sektörünün durumuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Lüks segment otomobillerin, piyasanın seyrinden etkilendiğine işaret eden Bozkurt, "Bu yıl pazarda normal seyir olan 1 milyon adetin, 350 bin-400 bin bandına geleceğini öngörüyoruz. Bu düşüşten lüks segment de mutlaka etkilenecektir. Ancak Lexus'la ilgili başlatmış olduğumuz yolculuğun çok başındayız. Henüz satışlarla ilgili kaygılarımız yok. Daha çok bu markanın tanıtımıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. İstiyoruz ki olabildiğince çok kişi bu ürünü test etsin." diye konuştu.

Bozkurt, İstanbul'un ardından şimdi de Ankara'da satış noktası açtıklarını aktararak, satış ağını büyük şehirlerden başlayarak Anadolu'da da genişleteceklerini söyledi. Bozkurt, "Ekonomik seyre ve pazar seyrine bakıyoruz. Bugünkü ortamda birçok markanın yeni yatırım için 'biraz beklesek mi' diyeceği ortam varken biz Türkiye'nin potansiyeline ve markamıza çok güveniyoruz. O nedenle tereddüt etmeden Ankara'da bu yatırımı yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Kendilerini yabancı yatırımcı değil, yerli ve milli yatırımcı olarak hissettiklerini vurgulayan Bozkurt, yıllardır Türkiye pazarında yer aldıklarını ve burada yatırım yaptıklarını anlattı. Bozkurt, ekonomide zaman zaman sıkıntılar yaşanabileceğini belirterek, "Dünyada da sıkıntı var. Olay sadece Türkiye'deymiş gibi algılamak doğru değil. Türkiye yavaşlar, tökezler ama kendisini tekrar ayağa kaldırıp koşmaya başlayacak dinamiklere sahip.Türkiye'nin çarkları her zaman dönmeye devam eder. Bir süreç yaşanacak, bu süreci panik yapmadan doğru yönetirsek biz bunun da altından kalkarız." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki vergi sistemine yönelik taleplerine de dikkati çeken Bozkurt, şöyle devam etti:

"Dünyada bizim vergi sistemimizi kullanan ülke nerdeyse artık kalmadı. Motor hacmine dayalı vergi sistemi artık amacına hizmet etmiyor. Şu anda çevreci teknolojiler konuşuluyor, motor hacminden çok çevreye verdiği zarara, emisyon hacmine ve yakıt tüketimine bakılıyor. Biz de istiyoruz ki Türkiye'deki vergi sistemi artık dünyadaki vergi sistemine dönüştürülerek, iyi teknolojiler daha ulaşılabilir hale gelsin. Bütün ürünlerimizde hibrit versiyonumuz var. Tüm ülkeler hibrit araçlara teşvik veriyor, bu da yakıt tüketimi ve çevreye verdiği zararı azaltıyor. Türkiye'de de vergi sisteminin yeni teknolojileri teşvik eder hale dönüştürülmesini dört gözle bekliyoruz."

- Lüks segmentte en geniş servis ağı

Bozkurt, marka olarak en büyük güçlerinin yaygın servis ağları olduğuna dikkati çekerek, ülke genelinde 60 noktada satış sonrası hizmet vererek, lüks segmentte böyle geniş servis ağı olan tek marka olduklarını aktardı. Geri alım garantisi gibi hizmetler de verdiklerini bildiren Bozkurt, "Türkiye'nin herhangi bir yerinde yolda kalırsanız gerekirse helikopterle gelip size o hizmeti getiriyoruz. Henüz hiçbir yere helikopter kaldırmadık çünkü ürünümüz asla yolda bırakmadı." ifadelerini kullandı.

Lüks segment araçlar genelde orta ve üstü yaş grubuna hitap etmesine karşın, 25 yaş grubuna da hitap eden ürünleri bulunduğuna da dikkati çeken Bozkurt, spor modellerden ve makam aracı tarzına kadar geniş kitlelere hitap eden ürün modellerine sahip olduklarını anlattı.

Bozkurt, Türk tüketicisinin hibrit araçlara yönelik talebinin de artışa geçtiğini kaydederek, "Hibrit otomobil almak isteyenlerin oranı birkaç yıl önce yüzde 2'lerdeyken şimdi yüzde 38'leri geçmiş durumda. Kardeş markamız Toyota Corolla'nın hibriti çıktı ve 3-4 ay sonraya sıra yazar duruma geldi. Türk tüketicisi demek ki tercih etmeye başladı, artık dizelden kaçış başladı." dedi.

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